Global Cosmed szuka przewag na etapie produkcji. Zaczyna od marki Sofin

- Parasolowe podejście do analizy potrzeb pozwala Global Cosmed szukać usprawnień i przewag na każdym etapie produkcji. Nie zawsze jest to proste, np.: interesy klienta ostatecznego i środowiska mogą nie być spójne. Wsłuchujemy się jednak w opinie i komentarze każdej strony, patrząc na

asortyment półek sklepowych, potencjał biznesowy sieci handlowych czy głosy szefów produkcji w naszych zakładach. Jesteśmy w trakcie istotnej zmiany sposobu podejścia do produktu i jego wytwarzania - mówi Magdalena Mielimonka, wiceprezes zarządu Global Cosmed S.A.

Potrzeby klienta to dopiero początek

Marka Sofin, której produkcję 8 płynów do płukania właśnie rozpoczęto, jest tego najlepszym przykładem. Wnioski z szeroko zakrojonych badań zachowań konsumenckich znalazły odzwierciedlenie w nowych liniach produktowych. Najważniejszym oczekiwanym benefitem w tej kategorii produktów jest zapach. Zastosowano więc nowe, specjalnie przygotowane dla marki Sofin, kompozycje. Powstały 2 linie: Complete Care&Freshness bazująca na delikatnych, świeżych i kwiatowych bukietach oraz linia Complete Care&Luxury, która oferuje intensywne, perfumowane aromaty.

W celu wzmocnienia efektu wykorzystano kapsułki zapachowe, które zapewniają świeżość do 3 miesięcy przechowywania ubrań w szafie. Dodatkowe benefity konsumenckie, takie jak miękkość tkanin i ich ochrona, pozostają na niezmiennie wysokim poziomie. Co piąty badany konsument deklaruje chęć zakupu produktów dedykowanych dla osób o skórze szczególnie wrażliwej. Dla nich przygotowano wariant Sensitive.

Uwzględnione cele konsumenta i środowiska

Odpowiadając na trendy w obszarze ochrony środowiska, jak i praktyk zakupowych, spółka zdecydowało o szeregu istotnych modyfikacji. Skoncentrowana formuła płynu wpływa na zredukowanie stosowanej dozy, stąd np.: największe opakowanie wystarczy aż na 111 płukać (do tej

pory 66). Mniejsze formaty opakowań zaopatrzone zostały w owijki typu sleeve, wyprodukowane z tego samego tworzywa co butelka. Dodatkowo zastosowano perforację, która ułatwia konsumentowi recykling.

Nowością jest też kształt opakowania, dzięki któremu butelka będzie nie tylko bardziej ergonomiczna, ale też pozwali na transport nawet o ponad 10% więcej sztuk na palecie.