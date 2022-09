Global Cosmed wprowadza produkty z kodem QR dla osób niewidomych

We współpracy z ekspertami z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach prześledzono sposoby użytkowania dóbr konsumpcyjnych takich jak kosmetyki czy chemia dla gospodarstw domowych przez tę grupę osób i opracowano rozwiązanie ułatwiające ich użytkowanie.

Opinie osób z niepełnosprawnościami oraz brak powszechnie stosowanych rozwiązań przy podobnych produktach na rynku, były czynnikami, które spowodowały powstanie tych innowacji produktowych.

Produkty Global Cosmed ze specjalnym kodem QR

Na etykiecie zmodyfikowanej butelki produktu zamieszczono specjalnie oznaczony QR kod, który jest możliwy do sczytania za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji telefonicznych. Do namierzenia kodu służy mała wypukłość znajdująca się obok QR kodu w dolnej części butelki.

Zeskanowany kod prowadzi konsumenta do strony internetowej z cyfrowym opisem etykiety produktu oraz wieloma dodatkowymi informacjami do tej pory niemożliwymi do zamieszczenia na opakowaniu ze względu na ograniczoną przestrzeń. Strony internetowe przygotowane dla każdego z wprowadzonych na rynek produktów spełniają wymogi standardu WCAG 2.0. tj. dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących.

Global Cosmed realizuje strategię CSR

Wprowadzone rozwiązanie stanowi istotną wartość i ma szczególne znaczenie dla spółki zarówno w wymiarze finansowym, jak i społecznym. Jest kolejnym działaniem mającym na celu zbudowanie organizacji spełniającej surowe kryteria ESG. Innowacja wychodzi naprzeciw założeniom Strategii Chemicznej na rzecz Zrównoważonego rozwoju i zapowiedzianej rewizji CPR dotyczącej m.in. cyfryzacji oznakowania produktów.

Produkty są dostępne w oficjalnym sklepie internetowym Global Cosmed na platformie Allegro, a już wkrótce w sklepach stacjonarnych sieci handlu nowoczesnego i tradycyjnego.