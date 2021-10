Global Cosmed zwiększy produkcję i wejdzie na nowe rynki

7 maszyn automatyzujących procesy produkcji chemii gospodarczej i kosmetyków pielęgnacyjnych stanie już wkrótce w 4 fabrykach należących do Global Cosmed.

Szacowana wartość rynkowa zakupu to 2 mln euro. Po inwestycjach w zintegrowany sposób zarządzania i własne brandy, to kolejne działanie usprawniające funkcjonowanie firmy.

Firma chce wejść na nowe rynki w Azji, a także rozwinąć produkcję marek własnych sieci handlowych na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Cosmed zwiększa moce produkcyjne

7 maszyn zakupionych od niemieckiego partnera ma zautomatyzować proces produkcji asortymenty w Radomiu, Jaworze, Świętochłowicach i Stadtilm. Całość transakcji została pokryta ze środków własnych Emitenta.

- Nowe maszyny to nie tylko pewność zwiększenia mocy produkcyjnych a co za tym idzie możliwość realizacji większej ilości nowych umów, większa szybkość produkcji i wzrost wolumenów. To perspektywa wejścia na nowe rynki i rozszerzenia asortymentu produktów brandowych i oferty dla klientów B2B. W końcu, to realna szansa na skokowy rozwój naszych zakładów – powiedziała Magdalena Mielimonka, wiceprezes Zarządu Global Cosmed S.A.

Zakup maszyn zwiększył również ogólną wartość aktywów GC, co w ocenie Zarządu korzystnie wpłynie na sytuację gospodarczą i finansową Spółki.

Nowe rynki i rozwój produkcji private labels

Grupa Global Cosmed koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Bobini, Kret, Apart i Sofin, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji na rynki zagraniczne, gdzie upatrywany jest potencjał skokowego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Spółka duże nadzieje wiąże z rozwojem swojej aktywności na rynku niemieckim, a także na terenie Azji, skupiając się przede wszystkim na Chinach oraz Korei Południowej.

Zarazem Global Cosmed S.A. nadal rozwija swoją aktywność w segmencie private label. Firma dostarcza wyroby do praktycznie wszystkich liczących się na terenie kraju i regionu graczy rynkowych, takich jak sieć Lidl czy Rossmann. Dzięki zaangażowaniu zespołu niemieckiej spółki Global Cosmed GmbH oraz dzięki potencjałowi przejętego w 2014 roku zakładu produkcyjnego Global Cosmed Domal GmbH, realizuje też zamówienia na rzecz najważniejszych sieci handlowych na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Również w tym segmencie upatrywany jest zasadniczy potencjał wzrostu w ekspansji zagranicznej.