Global4Net dołącza do Unity Group. Chcą zawojować rynek rozwiązań Magento

Unity Group zakłada, że ta fuzja przyspieszy ekspansję i strategiczny zakres działalności Unity Group, ale też istotnie wpłynie na procesy digitalizacji handlu prowadzone w Polsce poprzez dalszą konsolidację rynku usług IT.

– Przez 25 lat z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 500 projektów cyfrowej transformacji dla największych marek w Polsce i rośliśmy przez ten czas w tempie wyprzedzającym rynek. W wyniku pandemii proces przestawiania handlu na cyfrowe tory przeskoczył w ciągu roku o ok. 10 lat, diametralnie zmieniły się przyzwyczajenia zakupowe konsumentów, a wraz z tym – również oczekiwania firm handlowych. By sprostać tym potrzebom w jeszcze większym stopniu, zdecydowaliśmy się wzmocnić nasze kompetencje i zaprosić do Unity Group zespół Global4Net. To silna firma, w której, podobnie jak u nas, działają doświadczeni eksperci technologii Magento - najpopularniejszej platformy do tworzenia systemów e-commerce na świecie. Wierzymy, że działając wspólnie możemy zaoferować nie tylko jeszcze lepszą i szybszą obsługę dla naszych klientów, ale także coraz ciekawsze projekty dla naszych pracowników – komentuje Grzegorz Kuczyński, CEO i Managing Partner Unity Group.

– Jestem niezwykle dumny, że nasze organizacje były w stanie połączyć siły i postawić na wymianę doświadczeń. Tylko w ten sposób możliwe jest nadążanie za intensywnością zmian technologicznych pozwalające na zapewnienie kompleksowej obsługi w obszarze e-commerce. Łącząc silne strony obu firm jesteśmy w stanie robić to jeszcze efektywniej i rozwijać biznesy naszych klientów. Jestem przekonany że skutecznie kreując liderów e-commerce sami staniemy się liderem w obszarze nowych technologii na skalę europejską – mówi Andrzej Szylar, CEO Global4Net.

Technicznie transakcja obejmowała przejęcie przez Unity S.A. 100% udziałów w Global4Net w zamian za 12% akcji nowej emisji pierwszej ze spółek i została sfinalizowana pod koniec 2021 r. Global4Net dołącza do Unity Group, ale zachowuje niezależność i odrębną tożsamość. Spodziewanym efektem ekonomicznym połączenia potencjałów Unity Group i Global4Net ma być osiągnięcie ok. 115 mln zł przychodów do końca 2022 r. (versus 65 mln zł samej Unity Group w 2021). To oznacza także wyraźne wzmocnienie filaru commerce transformation w Grupie Euvic – a właśnie za ten obszar odpowiada w niej Unity Group.

– Zamierzamy nie tylko oferować bardziej kompleksowe usługi obecnym klientom, ale również wykorzystać nowy potencjał, startując w przetargach na duże, ciekawe projekty – komentuje Marek Lose, CFO i Managing Partner Unity Group.