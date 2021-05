GlobalData: E-commerce, omnichannel - nie ma prostych odpowiedzi

Narracja o dominacji internetu w krajobrazie handlu detalicznego jest uproszczona, fot. Shutterstock

Pandemia wywołała wiele dyskusji na temat szybkiego wzrostu kanału online. Liczby nie kłamią - konsumenci na całym świecie chętniej niż kiedykolwiek kupowali za pośrednictwem sklepów w sieci. Jednak zdaniem ekspertów GlobalData, patrząc tylko na kanał, przez który została dokonana sprzedaż otrzymujemy powierzchowny obraz tego, jak konsumenci robią zakupy i jak sprzedawcy obsługują klientów.

Punkt transakcji nie istnieje w oderwaniu od rzeczywistości

Handel wielokanałowy, gdzie sklepy są wykorzystywane do wspierania sprzedaży internetowej, rozwija się

Narracja o dominacji internetu w krajobrazie handlu detalicznego jest uproszczona

Punkt transakcji nie istnieje w oderwaniu od rzeczywistości, ale jest częścią szerszej podróży zakupowej, która obejmuje wiele etapów - uważają eksperci GlobalData. Na każdym z tych etapów konsumenci mogą korzystać z wielu różnych kanałów, aby zaspokoić swoje potrzeby. Istnieje ogromna liczba permutacji podróży klienta, co utrudnia mapowanie zachowań konsumenckich.

W opinii analityków rozwijanie zrozumienia podróży zakupowej i współdziałanie kanałów ma kluczowe znaczenie. Nie tylko dlatego, że pozwala detalistom zrozumieć, co muszą zrobić, aby spełnić wymagania potrzeby klientów. Eksperci przestrzegają przed nadmiernie uproszczonymi narracjami, takimi jak „większa sprzedaż online to mniej sklepów ” i wskazują na wzrastającą potrzebę zrozumienia, co tak naprawdę motywuje klientów do zakupów. Kanał online rozwija się przecież w dużej mierze za sprawą tradycyjnych detalistów, a w niektórych przypadkach jest ściśle powiązany z fizycznymi sklepami. Pandemia zwiększyła powiązania między kanałami oraz pokazała, że handel detaliczny w rzeczywistości jest jednym (multi) rynkiem.

Eksperci GlobalData przy współpracy z Amazonem, stworzyli raport, w którym analizują świąteczne zakupy i zwyczaje konsumenckie w listopadzie i grudniu 2020 r. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech.

Stwierdzili, że chociaż sprzedaż w fizycznych sklepach została zakłócona - w dużej mierze ze względu na blokady w niektórych krajach - handel wielokanałowy, gdzie sklepy były w jakiś sposób wykorzystywane do wspierania sprzedaży internetowej, wzrósł w pięciu z sześciu badanych krajów.

Wielka Brytania była jedynym rynkiem, na którym sprzedaż wielokanałowa spadła, głównie z powodu ścisłego lockdownu, który ograniczył działalność sklepów stacjonarnych w ostatnich miesiącach minionego roku.

Brak blokady w USA skutkował natomiast wolniejszym niż w innych krajach wzrostem internetowej sprzedaży (zaledwie o 2,1 punktu procentowego).

Badanie dotyczące zakupów w okresie świątecznym wykazało, że pandemia spowodowała wzrost wykorzystania i rozwój wielokanałowej sprzedaży oraz dalsze umacnianie jej roli w przyszłości w handlu detalicznym.