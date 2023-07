Glovo Ads - system reklamowy w aplikacji zwiększa sprzedaż marek

Coraz więcej marek inwestuje w Brands Ads długofalowo, traktując ten kanał jako stały element różnych kampanii na przestrzeni roku. Marketplace’y, takie jak Glovo, coraz częściej stanowią zarówno początek, jak i koniec ścieżki zakupowej klientów, dlatego firmy coraz więcej inwestują w tzw. retail media.

Dotychczas z oferty reklamowej Brands Ads w Polsce skorzystali m.in. Coca Cola, Pepsico, Carlsberg, Danone, Unilever, Kompania Piwowarska i Mondelez.

Retail media już teraz stanowią olbrzymie źródło przychodu dla największych marketplace’ów na świecie. Ponad 41% przychodów chińskiego giganta Alibaba.com pochodzi właśnie z retail media. W przypadku Amazon.com jest to ponad 11%.

Według badań Atena Research & Consulting z 2022 r., coraz częściej ścieżka zakupowa klientów rozpoczyna się i kończy wewnątrz jednego marketplace’u. Aktualnie 34% polskich użytkowników e-sklepów wskazuje, że rozpoczyna ją właśnie tam.

Czym są retail media

Retail media to wszelkie narzędzia reklamowe oferowane reklamodawcom przez platformy sprzedażowe, np. e-retailerów lub marketplace'y. Brands Ads to szereg dodatkowych możliwości promocji marki czy produktu wewnątrz aplikacji oraz z wykorzystaniem dodatkowych form komunikacji.

Oprócz dość standardowych działań, takich jak CRM, obejmuje także wiele dodatkowych rozwiązań technologicznych, które firma cały czas rozwija. Partnerzy Glovo mają m.in. możliwość pozycjonowania swoich produktów w wyszukiwarce czy w zwiększających widoczność, spersonalizowanych tematycznie bąblach.

Retail media to najszybciej rozwijający się kanał digital mediów w regionie EMEA. Prognozy przewidują, że do 2026 roku wydatki na retail dojdą do nawet 25 bilionów euro.

Brands Ads cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tylko w ubiegłym roku przeprowadziliśmy szereg kampanii, m.in. Back to the city, World Cup czy Combo Weeks z takimi markami jak: Coca Cola, Carlsberg, Pepsi, Ben&Jerry’s czy Crunchips. Coraz więcej marek, zarówno w Polsce, jak i na świecie, dostrzega rosnącą rolę działań marketingowych w takich aplikacjach, jak Glovo. Obecność na pierwszym i drugim miejscu w wyszukiwarce aplikacji pozwala na przechwycenie około 40% kliknięć - mówi Beata Morris, Brands Ads Manager Glovo Polska.

Spersonalizowana kampania dla Coca-Cola HBC Polska

Jednym z pierwszych brandów, które skorzystały z Brands Ads była Coca-Cola. Glovo przygotowało kampanię “Tydzień zestawów”, która trwała 4 miesiące i zakładała stworzenie 5 dedykowanych bąbli, które pozwoliły na wypozycjonowanie napoju w 231 restauracjach w 44 miastach. Zestaw (posiłek + napój Coca-Cola) prezentowany był na najwyższym miejscu w menu i stał się pierwszym wyborem dla 16 221 klientów - tyle zestawów zostało sprzedanych w trakcie promocji (od września do grudnia 2022 r.). Klienci najczęściej korzystali z promocji, zamawiając jedzenie z kuchni amerykańskiej, włoskiej i tajskiej.

Branża FMCG to dopiero początek

Dotychczas z Govo Ads skorzystały głównie marki spożywcze. Glovo jednak cały czas rozwija swoją ofertę multicatgory. Już teraz w aplikacji, w różnych miastach, można zamówić produkty także ze sklepów zoologicznych, cukierni, odzieżowych, seks shopów, kwiaciarni, fryzjerskich czy papierniczych. W innych krajach prężnie rozwija się także elektronika i cały czas otwierane są nowe kategorie. W ten sposób Glovo niedługo stanie się galerią handlową na wyciągnięcie ręki. Oznacza to także, że z oferty Brands Ads będą mogli skorzystać marketerzy wielu przeróżnych branż.