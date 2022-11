Glovo dostarczy do klientów ubrania

Dynamicznie rozwijający się rynek q-commerce i rosnące zainteresowanie usługami w tym modelu zaowocowały współpracą między Glovo a Laurellą. Z końcem października w ofercie platformy delivery pojawiła się możliwość zamówienia ubrań Laurelli z dostawą w Poznaniu, a na początku listopada w Warszawie. Wkrótce opcja będzie dostępna także w Krakowie.

W aplikacji klienci mogą wybierać spośród kilkuset produktów – m.in. sukienek, swetrów czy bluzek.

- Z uwagą przyglądamy się trendom zakupowym oraz potrzebom rynkowym i to właśnie w odpowiedzi na nie zdecydowaliśmy się na współpracę z Glovo. Poprzez obecność na tej platformie pragniemy dotrzeć nie tylko do nowych osób, ale także do naszych stałych klientek. Partnerstwo z Glovo spotkało się z bardzo dużym entuzjazmem i sporym zainteresowaniem konsumentów. Cieszymy się, że możemy wyznaczać nie tylko trendy modowe, ale i te dotyczące sprzedaży oraz prowadzenia biznesu – komentuje Marcin Vogel, prezes Laurelli.

Glovo wchodzi w segment modowy

- Coraz więcej firm, z różnych segmentów, dostrzega potencjał ekspresowych dostaw i współpracy z Glovo. Klienci mogą otrzymać produkty w zaledwie kilkadziesiąt minut, bez wychodzenia z domu. Z kolei nasi partnerzy zyskują dodatkową promocję, dostęp do stale rosnącej grupy nowych klientów oraz kompleksową logistykę. A my, dzięki nowym partnerom i naszym użytkownikom, jesteśmy coraz bliżej realizacji misji Glovo, czyli zapewnienia mieszkańcom miast wszystkiego czego potrzebują w szybki i łatwy sposób – podkreśla Waldemar Szyszłowski, sales executive w Glovo w Polsce.

Laurella chce być bliżej klientek

Współpraca z Glovo to nie pierwsze działanie Laurelli, którym firma podkreśla silną więź ze społecznością klientek zbudowaną wokół marki. Dotychczas spółka realizowała (i ma w planach kolejne) wyprzedaże garażowe, podczas których możliwe było zakupienie ubrań ze starszych kolekcji oraz niepełnowartościowych produktów po okazyjnych cenach.

Twórcy marki zachęcają również do wymiany społecznościowej i dołączenia do grupy „Laurella” na Facebooku, która w niecałe półtora roku zebrała niemal 50 tysięcy użytkowników. W tym miejscu klientki Laurelli nie tylko dzielą się opiniami o produktach, ale przede wszystkim mają możliwość wymiany lub sprzedaży nowych i używanych ubrań marki. Cały proces, realizowany w grupie, wspierany jest przez markę, która pokrywa koszty dostawy realizowanej za pośrednictwem usługi InPost Paczkomaty.

Laurella pojawi się także na Zalando

Glovo to niejedyny kanał, za pośrednictwem którego będzie można zamówić produkty marki. Na przełomie 2022/2023 roku Laurella pojawi się także na Zalando.

- Chcemy docierać zarówno do obecnych, jak i nowych klientów różnymi kanałami, dlatego współpraca z takim marketplace jak Zalando to dla nas bardzo ważne wydarzenie. Głęboko wierzymy w to, że unikalny design i jakość naszych produktów zostaną zauważone i docenione przez miliony klientów korzystających z Zalando na całym świecie – dodaje Marcin Vogel.