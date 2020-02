Glovo obsługuje 13 miast, w których można zamówić zakupy z dostawą

Glovo, hiszpański start-up, zajmujący się dostawami na życzenie uruchomił aplikację dla mieszkańców Szczecina Torunia i Bydgoszczy.

W 2019 roku Glovo wkroczyło do Polski i przejęło platformę Pizza Portal za 35 mln euro. Firma zapowiadała, że to dopiero początek realizacji planów związanych z dalszą ekspansją. Obecnie działa w 13 lokalizacjach - od stycznia mieszkańcy kolejnych trzech miast mogą z dostawą zamówić obiad, ale także tabletki na ból gardła z apteki czy produkty spożywcze z supermarketów. Kurier dostarczy przesyłkę pod drzwi w mniej niż godzinę.

- Chcemy zmienić sposób, w jaki do tej pory kupowaliśmy to, co jest nam niezbędne każdego dnia – mówi Maria Raszdorf, Marketing Manager w Glovo.

Firma zapowiada także otwarcie pierwszego w polsce hubu technologicznego w Warszawie. Start-up zatrudni 40 inżynierów oraz 50 ekspertów technologicznych i produktowych, którzy będą wspierać globalny rozwój aplikacji i staną się częścią budowanego 300-osobowego zespołu inżynierów.

Aplikacja w nowych miastach działa w centralnych dzielnicach. W Szczecinie jest to między innymi: Śródmieście Północ, Centrum, Stare Miasto, Łękno, w Toruniu: Mokre, Koniuchy, Rubinkowo, na Skarpie, a w Bydgoszczy: Śródmieście, Bartodzieje, Szwederowo, Okole. Obszar dostaw, jak i liczba dostępnych restauracji, sklepów oraz innych punktów z upływem czasu będzie się zwiększać. Aktualnie, w zależności od dokładnego położenia, w Szczecinie można zamawiać z około 70 punktów, w Toruniu z 50, natomiast w Bydgoszczy z 60 lokalizacji.

Z aplikacji można korzystać za pomocą smartfona lub używając wersji webowej. Użytkownik ma do dyspozycji 7 kategorii: przekąski i napoje, jedzenie, supermarkety, kurier, apteki, prezenty, cokolwiek. Kolejno wybiera restaurację, supermarket lub inny sklep i decyduje się na pozycję lub wpisuje swój niestandardowy wybór w odpowiednim polu. Nie ma wymogu osiągnięcia kwoty minimalnej, dzięki czemu nie trzeba zamawiać dań lub produktów ponad te, na które mamy ochotę lub są nam potrzebne. Położenie kuriera można obserwować w czasie rzeczywistym i kontaktować się z nim na czacie. Za dostawę i zamówione produkty opłata pobierana jest z podłączonej karty kredytowej lub debetowej (Visa, MasterCard i American Express). Glovo umożliwia także zapłatę gotówką u kuriera. Koszt dostawy zaczyna się od 5,99 zł.







Aktualnie hiszpańska aplikacja ma ponad 1,8 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie i 25 000 partnerów stowarzyszonych. Glovo działa w 288 miastach w 26 krajach, w tym w EMEA, LATAM, a nawet w Afryce Subsaharyjskiej. Start-up obecnie zatrudnia ponad 1500 osób na całym świecie. Na ten moment więcej niż 50 000 aktywnych kurierów zarabia na platformie.