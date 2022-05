Glovo: Polacy w ciągu roku zamówili 6 mln burgerów

W ostatnich 12 miesiącach Glovo w Polsce dostarczyło już 6 mln burgerów, co daje nam 4. miejsce w międzynarodowym rankingu Glovo i oznacza, że zamawiamy 11 burgerów na minutę.

W 2021 r. użytkownicy aplikacji Glovo w Polsce zamówili ponad 5,3 mln burgerów, w tym aż 15 819 sztuk w Międzynarodowy Dzień Burgera, który przypada 28 maja.

Polska liderem na międzynarodowej burgerowej mapie

Glovo zdradza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy mieszkańcy Polski zamówili prawie 6 mln burgerów, co daje 11 zamówionych kanapek na minutę. Rekord dzienny przypadł na 24 listopada 2021 r. - wtedy dostarczonych zostało ponad 40 tys. burgerów. Statystyki Glovo wskazują także, że Polska uwielbia wegetariańskie burgery. Nasz kraj zajął 1. miejsce na światowej mapie dostaw Glovo tego dania w wersji bezmięsnej. Glovo dostarczyło ich aż 77 tys. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co stanowi ponad 33 proc. światowego spożycia wege burgerów doręczonych przez aplikację.

Glovo - kiedy najchętniej zamawiamy burgery?

Glovo podsumowało swoje dane, z których wynika, że Polacy najchętniej zamawiają burgery w niedzielę, która bije na głowę inne dni tygodnia pod względem liczby dostarczanych kanapek. Największy miłośnik burgerów w Polsce zamówił ich za pośrednictwem aplikacji aż 710 w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dane Glovo pokazują również, że najwięcej zamówień z tym daniem w roli głównej generowanych jest w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Jakie rodzaje burgerów zamawiamy?

Niekwestionowanym królem jest klasyczny cheeseburger z ciągnącym się, żółtym serem. Polacy uwielbiają zamawiać burgery zarówno w restauracjach typu fast-food, jak i w małych, lokalnych knajpkach. Dane Glovo wskazują jednak, że chcemy także sami przyrządzać domowe, gorące kanapki. Dowodem na to jest fakt, że w zeszłym roku dostarczyło do domów użytkowników prawie 20 tys. bułek do burgerów.

Burgery od Glovo na Ligę Mistrzów

Dla miłośników burgerów Glovo przygotowało gratkę na międzynarodowe święto tego dania. Jego data zbiega się z finałem Ligi Mistrzów. Z tej okazji Glovo przygotowało kod promocyjny “FINAL”, który uprawnia do bezpłatnej dostawy zamówienia z restauracji McDonald’s przy zamówieniu za min. 35 zł. Promocja obowiązuje od 26 do 29 maja.