5500 zł za czekoladki zamówione na Glovo

12 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Czekolady. Jak pokazują dane Glovo, najczęściej zamawiamy w dostawie jajka niespodzianki, czekoladę z orzechami oraz klasyczną mleczną. Pik zamówień z hasłem „czekolada” przypada na godzinę 10:00. Największy polski miłośnik czekolady mieszka w Szczecinie - tylko w 2021 roku użytkownik zamówił poprzez Glovo aż 639 produktów zawierających czekoladę i zapłacił za nie ponad 5500 złotych.

Kurierzy Glovo najczęściej dostarczają torcik z białą czekoladą i malinami oraz klasyczny sernik z czekoladową polewą. Miastami, w których mieszkają największe polskie łasuchy są Warszawa, Kraków i Wrocław. Tuż za podium znalazła się Łódź i Gdańsk. Warszawa uplasowała się pod kątem dostaw czekoladowych słodkości w pierwszej dziesiątce, zajmując 6 miejsce spośród 1300 miast rankingu Glovo. W tym rankingu królami czekolady został Madryt, Barcelona i Lizbona.

Za danych aplikacji Pan Paragon wynika, że Polacy najczęściej sięgają po czekoladę w poniedziałki - 19 proc. paragonów zwierających słodkie tabliczki przypada na poniedziałek a 18 proc na sobotę. Najmniej czekoladowym dniem tygodnia jest niedziela (3 proc. paragonów), co jest głównie skutkiem zakazu handlu w dni świąteczne.

Mniejsze zainteresowanie czekoladą widać w okresie letnim - 6 proc. paragonów odnotowywane jest od czerwca do sierpnia, a największy spadek czekoladowych zakupów przypada na wrzesień – tylko 5 proc. paragonów.

– Największe wzrosty w „czekoladowych zakupach” zauważyliśmy w grudniu oraz marcu. W obu miesiącach odnotowaliśmy ex aequo 11 proc. paragonów z udziałem tego produktu – to dwa razy więcej niż w miesiącach letnich. Oznacza to, że Wielkanoc i Boże Narodzenie nie mogą się odbyć bez czekoladowych smakołyków – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji zakupowej PanParagon.



W ciągu ostatniego roku wśród analizowanych czekolad marką numer jeden jest Milka. Kolejne miejsca na podium należą do marek własnych Biedronki (miejsce drugie) i Lidla (miejsce trzecie). W zestawieniu 10 najchętniej kupowanych marek czekolad znalazły się także: Wedel, Wawel, Nussbeisser, Merci, Ritter Sport, Lindt oraz Schogetten.

W koszykach zakupowych Polaków zazwyczaj ląduje jedna tabliczka – znalazła się ona na aż 54 proc. przeanalizowanych paragonów. Prawdziwi czekoladoholicy (5 lub więcej czekolad w jednym koszyku) dodali do aplikacji tylko 6 proc. takich paragonów uwzględnionych w raporcie.