GLS współpracuje z operatorem wysyłkomatów Asapon

Firma kurierska GLS rozpoczęła współpracę z operatorem wysyłkomatów Asapon, które umożliwiają nadawcom samodzielne nadanie przesyłek, a urządzenie bezobsługowo waży i mierzy paczki oraz drukuje etykiety. Nadanie można opłacić bezpośrednio z wykorzystaniem płatności zbliżeniowych lub kodu BLIK. Przesyłkę można też przygotować online, a następnie sfinalizować proces w maszynie z wykorzystaniem kodu QR lub technologii Beacon.

Odbiorcy otrzymają przesyłki w tym samym terminie, w jakim otrzymaliby je w przypadku nadania bezpośrednio przez kuriera.

– Od strony logistycznej fakt nadania paczki w wysyłkomacie nic nie zmienia, również w przypadku przesyłek zagranicznych. Czas transportu przesyłki jest taki sam, chyba że nadanie paczki będzie miało miejsce późnym wieczorem, wtedy należy doliczyć, nominalnie, jeden dzień. Kurier zabierze ją z wysyłkomatu następnego dnia i przekaże do dalszego transportu – wyjaśnia Małgorzata Markowska.

Wysyłkomaty działają od 2018 roku. Jak informuje operator, do tej pory zainstalował 166 tego rodzaju maszyn w sześciu województwach. Sieć punktów nadania i odbioru Szybka Paczka/ ParcelShop (prowadzonych przez partnerów GLS) rozwija się już od 10 lat. Ich liczba w całej Polsce przekroczyła już 1300. Natomiast w ubiegłym roku GLS otworzył swój pierwszy firmowy punkt Szybkiej Paczki, który jest obsługiwany w całości przez pracowników firmy kurierskiej. Zakres usług jest tu znacznie szerszy niż w typowym punkcie nadania i odbioru: można tu odebrać lub wysłać przesyłkę również za pobraniem, jest także punkt pakowania oraz przymierzalnia (rozwiązanie z myślą o klientach sklepów internetowych).

Kilka miesięcy temu GLS otworzył w centrum Krakowa najnowszy punkt firmowy Szybkiej Paczki. Służy on również jako stacja przeładunkowa dla przesyłek adresowanych do odbiorców w okolicy, które dostarcza specjalnie skonstruowany rower kurierski.