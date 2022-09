Go Active - nowa marka własna Biedronki

Celem linii będzie wspieranie osób prowadzących aktywny tryb życia poprzez rozwój produktów m.in. proteinowych, stanowiących źródło witamin i składników mineralnych wspomagających metabolizm energetyczny oraz będących skoncentrowanym źródłem łatwo przyswajalnych węglowodanów, szczególnie ważnych przy długotrwałym wysiłku fizycznym.

Markę będą tworzyć produkty z różnych kategorii: napojów, nabiału, produktów śniadaniowych i dań obiadowych czy przekąsek - m.in. z wysoką zawartością białka, z witaminami i ze składnikami mineralnymi bardzo istotnymi w diecie osób uprawiających sport - mówi dr inż. Justyna Szymani, dyrektor Działu Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej sieci Biedronka.

W skład linii wejdą m. in.: jogurty, owsianki, musli, wody i napoje witaminowe, desery i batony, żelki, kremy i wafle a także dania obiadowe, w tym gotowe. Jako pierwsze w sklepach Biedronki zadebiutowały batony proteinowe Go Active, których smaku i właściwości odżywczych klienci już mogą próbować.

To kolejna linia produktów przeznaczonych dla klientów sieci Biedronka o specjalnych potrzebach lub preferencjach żywieniowych. Oprócz Go Active, Biedronka nadal rozwija linie Go Vege oraz Go Bio. Pierwsza jest dedykowana osobom unikającym składników pochodzenia zwierzęcego, druga zaś – kierowana do osób, które chcą budować dietę na bazie produktów ekologicznych.