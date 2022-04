Go Sport i Wildberries na liście sankcyjnej MSWiA

Lista osób i podmiotów objętych sankcjami

Osoby:

BAKALCZUK Tatiana; DERIPASKA Oleg; FRIDMAN Michaił; GUCERJEW Michaił; GUCERJEW Sait-Salam; KANTOR Wiaczesław Mosze; KASPIERSKI Jewgienij; MELNICZENKO Aleksandra; MELNICZENKO Andriej; MORDASZOW Aleksiej; NIECZAJEW Aleksiej (NECHAYEV Alexy Gennadyevich); NURALIEV Boris; RASZIDOW Timur; SIECZIN Igor Iwanowicz (Sechin Igor Ivanovich),; VEKSELBERG Victor

Podmioty:

ACRON PAO; AXIOMA DR IT Sp. z o.o.; BARTER COAL; BELOIL Polska; EUROCHEM POLSKA; FABERLIC BALTIJA SIA” Sp. z o.o.; FABERLIC EUROPE; GO SPORT POLSKA; IRL Polska; KAMAZ; KASPERSKY; KASPERSKY Lab Polska; Kaspersky Store; K Dystrybucja; KTK Polska; MAGA DYSTRYBUCJA 2; MAGA FOODS; MEDMIX POLAND; NEGRINIO LIMITED; NORICA HOLDING Sàrl; Novatek Green Energy; OAO NOVATEK; OAO PhosAgro; Opansa Enterprises Limited; PAO Gazprom; PhosAgro POLSKA; PHOSINT LIMITED; SEVERSTAL DISTRIBUTION; SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION; SUEK Polska; SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND; SULZER TURBO SERVICES POLAND; WILDBERRIES; „1C-POLAND”

WILDBERRIES jest największą rosyjską siecią sprzedaży internetowej. Od 2021 r. poprzez swoją właścicielkę firma jest powiązana z bankami Standard – Credit Bank LLC (obecnie WILDBERRIES Bank) i VTB Bank. W lipcu 2021 r. Ukraina nałożyła sankcje na WILDBERRIES i Tatianę Bakalczuk. Firma została oskarżona o sprzedaż rosyjskich mundurów wojskowych i literatury antyukraińskiej. Ministerstwo wyjaśnia, że z racji pozycji rynkowej zajmowanej w Rosji przez WILDBERRIES należy założyć, że podmiot jest znaczącym płatnikiem podatków wspierającym rosyjskie wpływy do budżetu.

GO SPORT POLSKA sp. z o.o. od 2019 r. był własnością francuską, następnie został kupiony przez singapurską spółkę SPORTMASTER OPERATIONS PTE LTD, której rzeczywistymi beneficjentami są osoby pochodzenia rosyjskiego, w tym oligarcha Nikolay FARTUSHNYAK, Vladimir FARTUSHNYAK oraz Alexander MIKHALSKIY, którzy są współzałożycielami jednej z największych rosyjskich sieci sklepów sportowych SPORTMASTER. W lutym 2021 r. Ukraina nałożyła na podmiot SPORTMASTER OPERATIONS PTE LTD sankcje.

Polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem unijnej listy sankcyjnej i odnosi się do oligarchów i podmiotów rosyjskich prowadzących realne interesy na terenie naszego kraju