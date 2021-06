Goodyear skorzystał z zastrzeżenia znaku towarowego po 80 latach

Zastrzeżenie znaku towarowego w Indiach opłaciło się amerykańskiemu gigantowi Goodyear po blisko 80 latach, fot. shutterstock

Zastrzeżenie znaku towarowego może przynieść firmie korzyść nawet po 80 latach. Tak długi czas w szufladzie indyjskiego oddziału oponiarskiego giganta Goodyear leżało świadectwo ochronne zanim zostało użyte w sporze sądowym.

Firma Goodyear jest trzecim największym producentem opon na świecie. Już w 1922 roku Goodyear rozbudował swoją działalność o fabryki w Indiach, by po 20 latach zarejestrować tam też swój znak towarowy

Sąd w Dehli na tej podstawie nakazał regionalnej firmie zaprzestanie używania łudząco podobnego znaku towarowego i niemal natychmiast ograniczył tym samym straty producenta z Ohio

– Zachowanie firmy Goodyear jest doskonałym przykładem tego, jak dbać o swoje znaki towarowe. Zastrzeżenie swojego znaku towarowego już po kilku latach od rozpoczęcia działalności, i to na początku XX wieku, pokazuje jak powinien wyglądać sposób myślenia każdego, kto chce zbudować coś trwałego i niepodrabialnego – komentuje Marek Czyżewski, prezes zarządu grupy Pravna.pl, zajmującej się m.in. pomocą prawną przy zastrzeganiu znaków towarowych.

Nie można szargać reputacji podróbkami

Jak się okazało, zastrzeżenie znaku towarowego w Indiach opłaciło się amerykańskiemu gigantowi po blisko 80 latach. Prawnicy marki, w lutym 2020 roku, natrafili w indyjskich katalogach rejestrowych na znak “GOOD YEAR” łudząco przypominający ich własny, który z powodzeniem wykorzystywany jest od ponad wieku. Konkurencyjny znak używany był w odniesieniu do smarów i olejów samochodowych. Zapewne przeszłoby to niezauważone, gdyby nie mały szczegół. Rok wcześniej prawowity właściciel marki Goodyear zarejestrował w Indiach kolejne znaki towarowe, które odnosiły się do olejów i smarów przemysłowych.

W konsekwencji Goodyear zwrócił się do Sądu Najwyższego w Delhi o wydanie nakazu powstrzymującego konkurencyjną firmę od korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego Goodyear lub jakiegokolwiek łudząco podobnego.

Indyjska firma próbowała się bronić tym, że używa tego znaku w odniesieniu do olejów już od 1997 roku, ale sąd nie miał większych wątpliwości. Nakazał natychmiastowe zaprzestanie wykorzystywania znaku. Nawet jeśli jest on tylko bardzo podobny. Wyrok ma charakter tymczasowy, bo we wrześniu odbędzie kolejna rozprawa.

Sąd w Dehli uznał tłumaczenia lokalnej firmy jako niewiarygodne i stwierdził, że użycie łudząco podobnego znaku towarowego nie ma znamion przypadkowości. Wzięto pod uwagę historyczną obecność marki Goodyear na rynku w Indiach.

Firmy bronią się przed kradzieżą na całym świecie