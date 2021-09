Google: rynek e-commerce urósł w 2020 roku o 42 proc.

Grow My Store to bezpłatne narzędzie od Google, które pomaga sprzedawcom poprawić jakość obsługi klientów online. Oferuje raporty i rekomendacje oparte na analizie obecności w internecie.

Nawigator Wyszukiwań Lokalnych analizuje profil firmy w Google i sugeruje, które zmiany właściciel firmy powinien wprowadzić do swojej wizytówki, aby prezentować się bardziej atrakcyjnie.

Google oferuje także bezpłatne szkolenia Firmy Jutra, które ruszyły w listopadzie 2020 r. Do końca września 2021 r. skorzystało z nich już ponad 11 tys. firm, a do końca tego roku przeszkolone zostaną kolejne 4 tys.

Lepiej zrozumieć potrzeby klienta w sieci

‒ Wskutek pandemii i ograniczeń z nią związanych, rynek e-commerce w Polsce urósł w 2020 roku o 42% . Obecnie już 3 na 4 polskich internautów przynajmniej od czasu do czasu kupuje produkty przez internet. Dodatkowo pandemia zmieniła sposób, w jaki konsumenci robią zakupy. Online stał się miejscem pierwszego wyboru dla klientów, którzy poszukują informacji na temat produktów i odkrywają te, które chcą kupić ‒ mówi Hanna Kulawczuk, Product Marketing Manager, Google Polska.

Jak działa Grow My Store?

Narzędzie testuje witryny detaliczne pod kątem 22 wskaźników, pochodzących z kilku badań, które dotyczą najlepszych praktyk w zakresie budowania pozytywnych doświadczeń klientów. Grow My Store zadebiutowało w maju 2019 r. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji. Od tego czasu jego premiery miały miejsce w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Holandii i we Włoszech. Oprócz oceny witryn sprzedawców, nowa wersja pomaga teraz przedsiębiorcom dowiedzieć się, jak poprawić ich obecność w internecie dzięki dostosowanym do potrzeb klientów sugestiom, porównuje ich z najlepszymi w swojej klasie sprzedawcami w swojej branży, pomaga zrozumieć, jak zwiększyć ruch na stronie internetowej i dodatkowo udostępnia wybrane artykuły i zasoby dotyczące Covid-19.

W czym pomaga Nawigator Wyszukiwań Lokalnych?

Narzędzie dostarcza spersonalizowane wskazówki, które pomogą wyróżnić się firmie w wyszukiwarce i Mapach Google. Nawigator Wyszukiwań Lokalnych dokładnie analizuje profil dirmy w Google i sugeruje, które zmiany właściciel firmy powinien wprowadzić do swojej wizytówki, aby przedsiębiorstwo prezentowało się bardziej atrakcyjnie dla potencjalnych klientów i by widoczne były wszystkie niezbędne informacje. Użytkownik musi wprowadzić nazwę swojej działalności, by po kilku minutach otrzymać wyniki analizy.