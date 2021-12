Google sprawdził, jakich świątecznych ozdób szukamy w tym roku i które zyskują na popularności w ostatnim czasie.

Okazuje się, że w tym roku jednym z najpopularniejszych świątecznych haseł w Google są ekskluzywne ozdoby świąteczne, które zanotowały wzrost o 2562% r/r.

Może to wynikać z tego, że poszukujemy eleganckich dekoracji w określonym stylu, gdyż w tym roku chcemy poczuć odrobinę luksusu i jeszcze bardziej uroczyście celebrować tegoroczne święta. Ogólne frazy takie jak ozdoby świąteczne zewnętrzne oraz ozdoby świąteczne do domu były wyszukiwane częściej odpowiednio o 587% oraz 454% w porównaniu do 2020 roku. Prawdopodobnie wynika to z tego, że poprzednie święta spędzaliśmy raczej w kameralnym gronie i ograniczyliśmy spotkania rodzinne ze względu na sytuację pandemiczną. Według danych, 57% Polek i Polaków w tym roku zamierza to nadrobić, gdyż tęskni za spotkaniami w większym gronie.

Ozdoby z makramy czy skrzaty świąteczne

Wśród ozdób świątecznych w tym roku prym wiodą ozdoby świąteczne makrama (wzrost o 866% r/r), które jednak największy wzrost popularności zaliczyły w 2020 roku - aż o 2226% w okresie świątecznym. Szukamy także stroików świątecznych (wzrost o 189% r/r), lampek świątecznych zewnętrznych (113% r/r) oraz ozdób świątecznych na okno (109% r/r). Nadal interesują nas także krasnale lub skrzaty świąteczne (wzrost popularności haseł kolejno o 67% r/r oraz 30% r/r), które były prawdziwym hitem poprzedniego roku. W 2020 r. Polki i Polacy szukali m.in. skrzatów świątecznych stojących oraz instrukcji jak zrobić skrzaty świąteczne, bardzo popularna była też jemioła na święta (wzrost w okresie świątecznym o 2555%).

Dekoracje robimy też sami

Wśród haseł dotyczących ozdób świątecznych, które zyskują na popularności w okresie przedświątecznym, zawsze znajdują się ozdoby robione samodzielnie - nie inaczej jest w tym roku. Polki i Polacy bardzo często poszukują w internecie pomysłów na takie dekoracje. Wyszukiwania hasła 50 pomysłów na oryginalne dekoracje świąteczne w tym roku wzrosły o 332% w porównaniu do ubiegłego. Najpopularniejszą frazą są jednak kartki świąteczne ręcznie robione (wzrost o 52% r/r). Interesuje nas także to jak zrobić ozdoby świąteczne z papieru. Nieznaczny wzrost zaliczyło zaś hasło ozdoby świąteczne diy.

Od wielu lat tradycyjnymi ozdobami świątecznymi w naszych domach są bombki. Zainteresowanie tymi ozdobami także w tym roku zaczęło wyraźnie wzrastać pod koniec października. Polacy szukają bombek szklanych, ale często wpisują też nietypowe warianty, takie jak bombki z imieniem, świecące bombki lub bombki na szydełku.