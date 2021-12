Gorąco Polecam. Smaki z piekarni - rusza nowy koncept

- Wychodzimy od pieczywa, które dla nas jest najważniejsze i od, którego wszystko się zaczęło. Wskazujemy jednak, że pieczywo może stanowić podstawę czegoś więcej: kreatywnych smaków i komplementarnych produktów na każdą porę dnia - mówi Bartłomiej Rychcik, prezes zarządu Enata Bread.



Lokale Gorąco Polecam. Smaki z piekarni będą koncentrować się na pieczywie: chlebach, bułkach, bagietkach, croissantach - także na naturalnym zakwasie. Nowością są produkty komplementarne, stanowiące ofertę „Regału Smakosza", idealne na śniadanie, lunch czy kolację - na każdą porę dnia. Chodzi przede wszystkim o wędliny, nabiał, przetwory, jajka, soki. Wszystko od polskich rolników i rodzinnych firm.

Nowy brand i marki własne

- Naszym celem jest stworzenie kompletnego ekosystemu wokół pieczywa - marek, produktów i usług pierwszego wyboru wśród konsumentów i partnerów biznesowych. Chcemy inspirować do smaków z piekarni - komentuje Bartłomiej Rychcik. I dodaje, że ENATA BREAD pracuje nad markami własnymi w zakresie kawy (inwestycja w palarnię), wędlin czy napojów. Ponadto, pracuje nad rozwojem nowoczesnego designu swoich lokali po to, by wnętrza były jeszcze bardziej przyjazne i komfortowe.

System identyfikacji wizualnej Gorąco Polecam. Smaki z piekarni z jednej strony dodaje marce bardziej ludzkiego charakteru, z drugiej - przedstawia ofertę w bardziej narracyjny sposób, który może być używany w różnych kanałach komunikacji. W tym celu stworzono dwóch brand hero: postać SMAKI Z PIEKARNI (która głodnemu może przywodzić na myśl: kromkę chleba, muffinka, ale także czapkę piekarza) oraz postać towarzyszącą – słoika z „Regału Smakosza". Razem prezentują ofertę GORĄCO POLECAM. SMAKI Z PIEKARNI w lokalach, opowiadają o promocjach i przekomarzają się w social mediach.