Góralskie specjały w ofercie Biedronki

W ramach pierwszej edycji akcji „Kochajmy co polskie” w maju br. w sklepach sieci Biedronka pojawiły się produkty pochodzące z Kaszub i Pomorza. Tym razem, na początku września do wszystkich sklepów Biedronka trafiło kilkadziesiąt przysmaków z południa – lokalne produkty z regionu Tatr, Beskidów, Karkonoszy czy Bieszczad.

Biedronka wspiera lokalnych producentów

Na półkach sklepów sieci Biedronka pojawią się m.in. Bryndza Sądecka, pieczone na miodzie sądeckim szynki i schaby, tradycyjny pasztet, kapusta po góralsku czy kamiennogórski ser pleśniowy.

W sklepach sieci Biedronka dostępny będzie np. kremarz góralski – waniliowe ciasto z powidłami śliwkowymi i kremem czekoladowym, krówki tworzone z wykorzystaniem masła z polskich gór czy ciastka Harnasie, pochodzące z Bieszczad, a także karkonoska kawa Laboranta oraz ekologiczna herbata z liściem maliny lub pokrzywy bieszczadzkiej.



Te i inne produkty w ramach oferty „Kochajmy co nasze” można kupić we wszystkich sklepach sieci Biedronka w całej Polsce od 2 do 8 września br. lub do wyczerpania zapasów.