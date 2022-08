Gra Shopee Shake w nowej odsłonie i z muzyką Sławomira

Wraz z początkiem nowej kampanii, 9.9 Dzień Super Zakupów,

Sławomir debiutuje w nowej roli oraz otwiera swój sklep na Shopee

Kampania 9.9 Dzień Super Zakupów rozpoczyna wyjątkowy okres w roku dla Shopee i użytkowników platformy – to sztandarowy dla twórców platformy festiwal zakupów, zainaugurowany w 2016 roku

w Azji Południowo-Wschodniej i na Tajwanie.

Pierwszy ambasador Shopee w Polsce

Kampania 9.9 Dzień Super Zakupów rozpoczyna się 22 sierpnia, a wraz z nią w telewizji i na oficjalnych kanałach w social mediach Shopee będzie można zobaczyć i usłyszeć nową reklamę. Jej gwiazdą jest piosenkarz i aktor Sławomir. Tym razem to właśnie jego największy hit „Miłość w Zakopanem”, posłużył za podkład muzyczny do reklamy.

O swojej współpracy z Shopee sam Sławomir mówi tak:

Cześć, tu Sławomir. Cieszę się, że mogę brać udział w pierwszej w Polsce kampanii Shopee 9.9 Dzień Super Zakupów. Sławomir kojarzy się rodakom z dobrą rozrywką i muzyką na najwyższym poziomie. Fani to doceniają, a wiele dowodów tej sympatii otrzymuję przez ostatnie lata mojej estradowej kariery. Śledzę działalność Shopee, od kiedy platforma pojawiła się w Polsce. Jestem pod wrażeniem tego, jak przełamuje schematy, sprawiając, że zakupy online są dostępne i proste jak nigdy dotąd, jednocześnie zawierają w sobie wiele elementów zabawy. Zostając ambasadorem marki i otwierając własny sklep na Shopee, oferuję fanom łatwy i przyjemny dostęp do produktów, które zapraszają do świata Rock Polo. Dołączcie do mnie i bawmy się razem podczas kampanii 9.9.

Shopee: W czasach inflacji oszczędzamy z klientami

- To dla nas niezwykle ważny moment, gdy wraz ze startem kampanii 9.9 Dzień Super Zakupów, naszego największego dotychczasowego wydarzenia zakupowego, możemy jednocześnie przedstawić naszego pierwszego polskiego ambasadora – Sławomira. Dla Shopee był to całkowicie naturalny wybór. Sławomir od lat swoją działalnością artystyczną dostarcza Polakom wiele radości. Jesteśmy dumni z tej współpracy i przekonani, że da ona naszym użytkownikom wiele okazji do uśmiechu, zabawy - mówi Ian Ho, Head of Shopee Poland, i dodaje: - W czasach rosnącej inflacji Shopee nieustannie pracuje blisko ze swoimi sprzedawcami i partnerami, aby móc zaoferować kupującym jeszcze większe oszczędności, szczególnie dla najpotrzebniejszych produktów codziennego użytku. Ostatnie miesiące końca roku z pewnością będą dużo przyjemniejsze, gdy rozpoczynamy je tak pozytywnym akcentem, jak 9.9 Dzień Super Zakupów.

Sławomir w aplikacji zakupowej Shopee

Współpraca Shopee ze Sławomirem wykracza poza występ piosenkarza w reklamie oraz otwarcie na platformie oficjalnego sklepu z produktami z autorskiej linii Sławomira. Gwiazdor będzie pojawiać się również w aplikacji zakupowej Shopee oraz na oficjalnych kanałach platformy w social mediach. Będzie tam pomagał użytkownikom odkrywać najlepsze oferty i najgorętsze produkty, Okazje Dnia, a także produkty rekomendowane przez niego samego. Ponadto Sławomir będzie zachęcał do udziału w organizowanych w social mediach konkursach, w których do wygrania będą podpisane przez niego samego gadżety, Monety Shopee oraz nagrody rzeczowe.

Trzy tygodnie promocji w Shopee

Kampania 9.9 Dzień Super zakupów startuje 22 sierpnia, a jej finał zaplanowany został na 9 września. Oznacza to trzy tygodnie niesamowitych okazji z gwarancją zawsze bezpiecznych zakupów oraz darmowej dostawy bez minimalnej wartości zamówienia (dla wybranych kanałów dostawy).

Poniedziałki w czasie kampanii należą do Super Sprzedawców – w tym dniu na Shopee będzie można znaleźć kolekcje najwyżej ocenianych produktów, towary od Super Sprzedawców w Okazjach Dnia, a także zdobyć specjalne vouchery.

Podczas trwania kampanii użytkownicy mogą również tradycyjnie spodziewać się super obniżek produktów nawet do 90% podczas Okazji Dnia we wtorki, Środowych Kumulacji Kuponów i Niesamowitych Niedziel. W akcjach promocyjnych również nie zabraknie ambasadora Shopee - 22 i 28 sierpnia oraz 4 i 9 września w Okazjach Dnia będzie można kupić w specjalnych cenach gadżety z autorskiej linii Sławomira.

Na czas kampanii powraca również gra 9.9 Shopee Shake, tym razem w nowej odsłonie. Gracze będą mogli dołączyć do zabawy codziennie o 12 i 20, a w czwartki oraz w dniu finału kampanii zyskają jeszcze jedną, dodatkową szansę. Tym razem do wygrania są nie tylko Monety Shopee, a również nagrody rzeczowe.