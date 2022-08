Gra w siatkówkę i tubing – sposoby Galerii Mokotów na niehandlowe niedziele

W Galerii Mokotów w najbliższą niedzielę, 14 sierpnia, w godzinach 12.00-18.00 odbędzie się gra w siatkówkę pod okiem Instytutu Aktywności. Tydzień później, 21 sierpnia, w godzinach 13.00-16.00 galeria organizuje warsztaty czekoladowe dla miłośników słodyczy. W ramach zajęć przewidziano dekorowanie i ozdabianie słodkości, szaszłyki owocowe i własne tabliczki czekolady.

Galeria przypomina też o swojej aplikacji Kupujesz i masz, która pozwala klientom Galerii Młociny zbierać punkty za dokonane zakupy – tzw. Złociny, które można wymienić na różnego rodzaju nagrody, takie jak: vouchery do lokali gastronomicznych, vouchery do kina, na kręgle, kosmetyki, zabawki dla dzieci i wiele innych.

Na nowych użytkowników aplikacji, którzy dokonają rejestracji w niedzielę czekają dodatkowe niespodzianki m.in.: bilety do kina, do MK Bowling, vouchery na burgera BigMac oraz vouchery na Kurzą Górę do odbioru w niedzielę, w którą dokonano rejestracji w aplikacji.