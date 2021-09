Gra wspiera nowość Snickersa - Creamy Peanut Butter

Snickers Creamy Peanut Butter to kremowy baton nadziewany masłem orzechowym, pełen karmelu i posiekanych orzeszków. To właśnie one są jego najważniejszym składnikiem dającym niepowtarzalny smak, nic więc dziwnego, że zostały także głównym bohaterem nowej reklamowej gry Snickers.

Zrealizowana we współpracy z Sataku zabawa na urządzenia mobline polega na znalezieniu fistaszka, który nie pasuje do pozostałych. Przez 60 sekund gracz pokonuje kolejne, coraz trudniejsze poziomy, w których liczą się refleks i spostrzegawczość.

Gra w formacie reklamy banerowej jest kolejną odsłoną kampanii wspierającej promocję nowości w ofercie marki. Będzie ona szeroko komunikowana i wyświetlana użytkownikom mobilnym na wybranych portalach do końca października.

Grę można zobaczyć po zeskanowaniu telefonem kodu QR, dostępnego na stronie.