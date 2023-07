Gra zamiast wafelka. Gamivo zdradza kulisy współpracy z Żabką

O współpracy spółki Gamivo z siecią Żabka opowiada Bartłomiej Skarbiński, CMO w GAMIVO.

Jak długo powstaje ekosystem np. GAMIVO i Żabki, w którym obaj partnerzy korzystają z wymiany usług?

BS: Pierwsza wspólna akcja GAMIVO i Żabki wystartowała w kwietniu 2022 roku, natomiast zmierzający do tego proces rozpoczął się znacznie wcześniej. Budowa ekosystemu, który pozwoli na budowę stabilnego i korzystnego dla wszystkich partnerstwa to bowiem proces czasochłonny, ale nie można iść na skróty, jeśli chce się osiągać długofalowe korzyści. Przede wszystkim obie strony muszą jasno określić cele, na których realizacji im zależy. To kluczowy moment, gdyż kładzie fundamenty pod całe partnerstwo. Dopiero dokładnie wiedząc, na jakie rezultaty liczą obie strony, można zacząć określać kształt wspólnej kampanii. W naszym przypadku naturalne wydawało się skupienie na aplikacji mobilnej Żappka, która – jako nowoczesne rozwiązanie dla konsumentów – znakomicie wpisywała się także w profil działalności GAMIVO.

Na tym etapie analizujemy też narzędzia, którymi dysponujemy obecnie oraz te warte wdrożenia. To także moment zderzenia planów z rzeczywistością. Musi powstać dokumentacja techniczna, niezbędna, by przygotować infrastrukturę do nadchodzącej akcji. Na początku doradzalibyśmy jednak ostrożność i raczej dostosowanie dostępnych już możliwości niż inwestowanie w zupełnie nowe rozwiązania. Na zwiększanie nakładów przyjdzie czas na dalszych etapach kooperacji, gdy będziemy mieli pewność, że wypracowana strategia przynosi pożądane efekty. Dlatego w ramach pierwszej akcja GAMIVO i Żabki klienci otrzymywali za zakup określonych produktów kod pozwalający za darmo odebrać gry. Dzięki temu próg wejścia był bardzo niski, a osoby nieznające naszej platformy były zachęcane, by ją odwiedzić, przejść ścieżkę zakupową, a na końcu za darmo dostać prezent. Wiele z nich zostało naszymi stałymi klientami.

Nie wolno też zapominać, że każda akcja, która w jakimś stopniu odbiega od codziennej działalności firmy, wymaga odpowiedniego przygotowania. Choćby zespół obsługi klienta musi być uczulony na nietypowe zapytania i wiedzieć, jak pomóc zgłaszającym się osobom. Wreszcie przed startem akcji należy zaplanować całą strategię PR-ową i wspólną komunikację. Początek kampanii to ważny moment, ale na pewno nie koniec wspólnych działań. Zawsze trzeba pamiętać, że mogą się pojawić nieoczekiwane sytuacje, które trzeba będzie szybko rozwiązać.

A co po zakończeniu akcji?

BS: Dobrze jest przeprowadzić działania remakretingowe, aby w pełni wykorzystać potencjał kampanii i zwiększyć wartość pozyskanych w jej trakcie klientów. To także czas na podsumowanie i sprawdzenie, na ile udało się zrealizować zakładane cele. Jeśli efekty akcji nie są satysfakcjonujące, to trzeba zastanowić się, co należy zmienić lub poprawić. Pomocne w tym może okazać się przeprowadzenie testów A/B, by w ten sposób sprawdzić, jakie podejście przyniesie lepsze rezultaty.

W przypadku GAMIVO i Żabki już pierwsza kampania zakończyła się ogromnym powodzeniem, była ciepło przyjęta przez graczy i szeroko komentowana w mediach, więc decyzja o kontynuowaniu współpracy zdawała się naturalna. Wiedzieliśmy też, że możemy sobie pozwolić na nieco ambitniejsze cele i dodanie gier od GAMIVO do katalogu nagród odbieranych za punkty zgromadzone w aplikacji Żappka. Z każdą kolejną odsłoną naszej współpracy proponujemy klientom coraz ciekawsze korzyści. Tym samym staramy się podnosić atrakcyjność aplikacji partnera, a samemu docierać do coraz szerszego grona odbiorców oraz zwiększamy rozpoznawalność marki GAMIVO.

Jak elementy zniżek, wzajemnego odsyłania do siebie klientów i polecania swoich usług, działają od środka?

BS: Łączona akcja to żywy organizm i obie strony muszą uważnie sprawdzać, czy wszystkie elementy działają poprawnie. Trzeba na to zwracać uwagę szczególnie, gdy współpraca dopiero się dociera, ale także potem nie wolno popadać w rutynę, gdyż wówczas łatwo o błędy.

Wierzymy, że komunikacja na każdym kroku współpracy jest nie do przecenienia, gdyż właśnie w ten sposób udaje się rozwiązywać ewentualne problemy i budować wzajemne zaufanie. Wspólnie z partnerami wyciągamy też wnioski z prowadzonych kampanii i szukamy sposobów rozwoju, by za każdym razem móc zaoferować klientom obu stron jak najciekawsze korzyści.

Każda kolejna akcja to dla nas dodatkowe dane, których uważna analiza pozwala dowiadywać się więcej o klientach, ich preferencjach i zachowaniach. Wyciągnięte w ten sposób wnioski są nie tylko istotne dla przyszłości danej współpracy, ale także pomagają w rozwoju strategii biznesowej obu stron.

Gdzie jest sufit dla takiej współpracy, jakie pola dopiero się otwierają?

Wierzymy, że czegoś takiego jak sufit nie ma, a każda udana akcja otwiera nowe drzwi i kolejne możliwości. Na pewno warto jest myśleć nieszablonowo. Jeszcze niedawno nikt nie spodziewał, się, że na rynku jest miejsce dla łączenia codziennych zakupów z grami. Nawet teraz popularne jest przeświadczenie, że najlepsza reklama to ta z udziałem znanych twarzy. Naszym zdaniem jednak w dobie serwisów streamingowych wiele gwiazd to dla ogromnej liczby odbiorców postacie wręcz anonimowe. Natomiast gry zdobywają coraz ważniejsze miejsce w świecie dzisiejszej rozrywki. Osoby, które zaczynały przygodę jako dzieci w czasach świetności Pegasusa czy Amigi, do wirtualnych światów podróżują także dziś. W dodatku branża w tym czasie niesamowicie się rozwinęła i wybór tytułów jest olbrzymi. Coś dla siebie znajdą zarówno fani piłki nożnej, jak i osoby oczekujące intensywnej akcji czy poszukujące fascynującej opowieści albo chwili relaksującego wyciszenia. Nic więc dziwnego, że według badań graczy w samej Polsce jest 16-20 milionów i reprezentują niemal cały przekrój demograficzny. Stąd promocja nastawiona na tak popularne hobby okazuje się bardzo skuteczna.

Co więcej, zmieniają się przyzwyczajenia klientów, co postanowiliśmy wykorzystać, oferując cyfrową nagrodę. Dodatkowym plusem takiego innowacyjnego podejścia było bardzo duże zainteresowanie ze strony mediów oraz klientów, którzy docenili, że podczas wizyty w sklepie – zamiast dodatkowego jogurtu czy wafelka – mogą dostać grę. Cały czas staramy się rozwijać naszą współpracę i wykorzystywać pojawiające się możliwości. Jednocześnie z satysfakcją dostrzegamy, że wiele firm podąża szlakiem, który wspólnie z naszymi partnerami przecieraliśmy.

O Gamivo

GAMIVO.com to platforma z grami, kartami podarunkowymi i innymi dobrami cyfrowymi. Została założona w 2017 roku przez zespół managerów z doświadczeniem w branży gier oraz fundusz venture buildingowy Tar Heel Capital Pathfinder. GAMIVO łączy sprzedawców z klientami poszukującymi niskich cen i wysokiej jakości. Spółka GAMIVO zadebiutowała na rynku NewConnect 22 kwietnia 2021 roku.