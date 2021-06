Grant Thornton: Na rynku najwięcej ofert pracy od dwóch lat

W maju 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali w sieci 303 tys. nowych ofert pracy, fot. Shutterstock

Polski rynek pracy coraz wyraźniej wraca do siebie po ciosie, jakim była pandemia. Jak wynika z najnowszej edycji raportu „Rynek pracy w czasie COVID-19” przygotowanego przez Grant Thornton i firmę Element, liczba rekrutacji w ostatnich miesiącach silnie wzrosła i wróciła już niemal do wysokich, przedpandemicznych poziomów.

Pracodawcy w Polsce opublikowali w lutym 303 tys. nowych ofert pracy – to o 55% więcej niż przed rokiem i tyle samo, co dwa lata temu. To też najwyższy wynik od maja 2019 roku,

Najlepiej sytuacja wygląda w Krakowie – na 1000 mieszkańców przypadają tam ponad 23 oferty pracy, najgorzej sytuacja wygląda w Poznaniu – tylko 5,2 oferty pracy na 1000 mieszkańców,

Utrzymuje się wysoka atrakcyjność ofert pracy – średnio jedno ogłoszenie zawiera 6,3 zachęt lub benefitów

W maju 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali na 50 największych portalach rekrutacyjnych aż 303,4 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To o 55 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku i tylko o 10 proc. mniej niż w dwa lata temu.

Silny wzrost liczby ofert pracy widać w większości zawodów. W maju 2021 o ponad 100 proc. wzrósł popyt na zawody prawnicze, o prawie 100 proc. na specjalistów HR oraz marketingu i sprzedaży. Najmniejsze wzrosty widoczne są w finansach, jednak wynika to przede wszystkim z faktu, że popyt na te zawody przed rokiem był relatywnie odporny na pandemię i wywołany nią lockdown, więc w tej profesji trudno o silne wzrosty.

Liczba ofert pracy jest już na poziomie bardzo zbliżonym do tego sprzed pandemii – od dwóch miesięcy podążamy już niemal tą samą ścieżką, co w analogicznych miesiącach 2019 roku.303 tys. nowych ofert pracy opublikowanych w maju 2021 roku to poziom bardzo zbliżony do liczby ofert z maja 2019 roku. W kwietniu wynik z 2021 roku również był bliski temu z 2019 roku. To potwierdza zarysowaną w poprzedniej edycji naszego raportu tezę, że rynek rekrutacyjny po załamaniu w 2020 roku wrócił już niemal do poziomu z 2019 roku, a więc – przypomnijmy – okresu bardzo silnej koniunktury na rynku pracy, jednej z najsilniejszych w ostatnich trzech dekadach.Fakt, że polscy pracodawcy –mimo nadal obowiązujących w maju restrykcji – tak szybko poradzili sobie z problemami wynikającymi z pandemii i masowo rekrutują pracowników bardzo dobrze świadczy o sile polskiej gospodarki i potwierdza jej silną odporność na szoki ekonomiczne, jak te wywołane koronawirusem. Jeśli nic niepokojącego nie wydarzy się w najbliższych miesiącach, np. nie pojawi się niespodziewanie silna czwarta fala zakażeń wynikająca z rozprzestrzeniania się indyjskiej odmiany wirusa, można zakładać, że rynek pracy pozostanie silny. To dobra wiadomość dla pracowników, jednak dla pracodawców oznacza pogłębianie się problemów ze znalezieniem kandydatów do pracy, a to może oznaczać wzrost kosztów pracy i trudności z realizacją zamówień - czytamy w raporcie.