Grant Thornton opracował 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi

Jak uchronić polskie przedsiębiorstwa od niewypłacalności wywołanej epidemią koronawirusa i jej wpływem na realizowanie obowiązków podatkowych? Eksperci Grant Thornton rekomendują czasowe – na okres 60 dni – wprowadzenie 10 rozwiązań.

Eksperci Grant Thornton rekomendują:

1. Przedłużenie terminu do złożenia CIT-8.

2. Przedłużenie terminu do złożenia rocznych zeznań podatkowych przez osoby fizyczne.

3. Brak sankcji za niezłożenie w terminie JPK i VAT7 (alternatywnie odroczenie terminu).

4. Brak sankcji za niewpłacenie w terminie zaliczek na podatki dochodowe (alternatywnie odroczenie terminu).

5. Brak sankcji za niewpłacenie w terminie VAT (alternatywnie odroczenie terminu).

6. Przedłużenie terminu na przekazanie IFT-2R.

7. Wydłużenie terminu do wystawiania faktury,

8. Zawieszenie obowiązku składania Informacji o schematach podatkowych – MDR.

9. Zawieszenie kontroli w toku (chyba że przedsiębiorca zażyczy sobie inaczej, żeby np. dostać zwrot VAT).

10. Nierozpoczynanie nowych kontroli prewencyjnych.

- Większość polskich przedsiębiorstw, w tym ich działy księgowe, czeka w najbliższych tygodniach potężne zamieszane związane ze skutkami epidemii. Są one aktualnie zajęte zabezpieczeniem działalności firmy i zagwarantowaniem jej płynności. Dlatego ważne jest, aby odciążyć podatników w tym czasie od pewnych obowiązków biurokratycznych związanych z realizowaniem obowiązków podatkowych. Jesteśmy przekonani, że wesprze to nie tylko samych przedsiębiorców, ale – w dłuższym okresie – też budżet państwa, ponieważ pomoże uniknąć niewypłacalności firm oraz zatorów płatniczych. Wszystkie przygotowane przez nas rekomendacje są możliwe do wprowadzenia od strony prawnej w bardzo krótkim terminie - podsumowuje Dariusz Gałązka, Partner, Grant Thornton.