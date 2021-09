Grant Thornton: Rynek pracy bardzo szybko otrząsnął się z lockdownu

"Obecnie wyraźnie dodatnie dynamiki – nawet przy uwzględnieniu statystycznego efektu niskiej bazy – wydają się bardzo wysokie i potwierdzają, że rynek pracy bardzo szybko otrząsnął się z lockdownu i kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa" - napisano w raporcie.



"Opublikowane w sierpniu 2021 roku 317,6 tys. ofert pracy to wynik nie tylko wyższy niż przed rokiem, ale nawet niż w sierpniu 2019 roku, kiedy opublikowano 305 tys. ofert pracy. Potwierdza to zarysowaną w poprzednich edycjach raportu tezę, że rynek pracy po głębokim załamaniu w 2020 roku nie tylko odrobił straty poczynione pandemią, ale zrobił to wręcz z nadwyżką, tzn. popyt na pracowników w Polsce jest obecnie nawet wyższy niż w 2019 roku, a więc w jednym z najlepszych okresów w historii polskiego rynku pracy" - dodano.