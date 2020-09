Green it. Wraps najemcą Placu Unii

W Plac Unii City Shopping zadebiutował nowy koncept gastronomiczny Green it. Wraps. Lokal zlokalizowany jest w strefie food court na poziomie -1.

Specjalnością nowego konceptu należącego do popularnej sieci Green it są zawijane wrapy z licznymi do wyboru składnikami warzywnymi oraz mięsnymi.

Tym samym spółka Eat Green otworzyła swój 9. lokal sieci Green it i pierwszy w Polsce w zupełnie nowym koncepcie – Green it. Wraps - mówi Piotr Bartuzi, członek zarządu spółki Eat Green.

Green it to powstała w 2014 roku wrapowo-sałatkowa sieć posiadająca swoje lokale własne w Warszawie, Krakowie i Bydgoszczy.