GreenWay w 2022 roku: 85 mln euro na rozwój i współpraca z InPost

W ubiegłym roku GreenWay Polska dołożyła do krajowej infrastruktury ładowania samochodów 174 nowych stacji. Spółka ma już w Polsce 497 publicznych stacji, w tym 257 DC i 240 AC. Przeliczając to na liczbę złączy oznacza to 1099 punktów, w których można naładować samochód elektryczny. Rozwój punktów sieci GreenWay w 2022 roku wynikał między innymi z transakcji zakupu sieci Revnet, co pozwoliło na zwiększenie liczby stacji o 70 ładowarek AC. Obecnie wszystkie te stacje działają pod marką GreenWay.



Obok publicznych stacji ładowania, GreenWay zarządza już ponad 350 prywatnymi stacjami, służącymi firmom do ładowania aut ich flot elektrycznych.

Poza budową nowych obiektów, spółka skupiała się także na rozbudowie wybranych lokalizacji o dodatkowe stacje ładowania i podnoszeniu mocy ładowania infrastruktury już działającej - 43 ładowarki o mocy 50 kW wymieniono na urządzenia o mocy 150 kW lub 200 kW. Łącznie, w całej sieci GreenWay znajduje się 97 stacji ładowania o pomocy 100 kW i większej. Proces modernizacji infrastruktury będzie kontynuowany w tym roku.

Coraz więcej stacji w sieci największego operatora w Polsce ładuje do baterii samochodów elektrycznych zieloną energię. W 2022 roku spółka GreenWay Polska otrzymała pierwszy w Polsce zielony Certyfikat Energia 2051 od firmy Polenergia. W ubiegłym roku liczba „zielonych” stacji wzrosła do 145.

Nowi klienci, nowa aplikacja

W 2022 roku liczba zarejestrowanych klientów GreenWay zwiększyła się do 52 tys. użytkowników, z czego 44 tys. osób to kierowcy z Polski. W ubiegłym roku do całej sieci GreenWay dołączyło 26 tys. nowych kierowców.

Coraz większa sieć i rosnąca liczba użytkowników wymagają wysokiej jakości obsługi oraz przyjaznych rozwiązań. W minionym roku zespół informatyków GreenWay oddał do dyspozycji klientów zupełnie nową aplikację mobilną. Aplikacja ta cieszy się dużą popularnością – korzysta z niej duża część użytkowników sieci.

Miliony euro na inwestycje

Początek 2022 roku był dla GreenWay niezwykle istotny z punktu widzenia dalszego rozwoju. Spółka pozyskała inwestorów, którzy zasilili jej działalność kapitałem w wysokości 85 mln euro. Była to największa znana inwestycja w sektorze elektromobilności w tym regionie Europy, a zarazem uwiarygodnienie dużego potencjału rozwojowego tej branży w regionie i silnej pozycji GreenWay na rynku.

– Dzięki inwestycji znacząco przyspieszyliśmy rozbudowę publicznej infrastruktury ładowania. Realizujemy ten proces zarówno przez budowę nowych stacji, jak i konsolidowanie rynku – mówił po uzyskaniu funduszy Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. – Drugim filarem naszej strategii jest budowa pozycji partnera pierwszego wyboru dla biznesu, który coraz bardziej zainteresowany jest elektromobilnością. Wsparcie inwestorów w tym obszarze stanowi dla nas niezwykle silny impuls rozwojowy.

Taki zastrzyk finansowania da możliwość zainwestowania przez GreenWay Polska w rozwój sieci ładowania 330 mln zł do 2026 roku. Dla kierowców elektryków oznacza to 1,5 tys. nowych punktów ładowania w Polsce w niecałe cztery lata.

Ubiegły rok to także wejście GreenWay w roli lidera do konsorcjum EXPAND-E, któremu Komisja Europejska przekaże 70 mln euro na budowę 2 tys. nowych stacji ładowania. To największy do tej pory projekt tego typu współfinansowany przez KE. Trzyletni kontrakt obejmuje instalację nowych lub rozbudowę istniejących stacji w ponad 450 lokalizacjach w 22 krajach Unii Europejskiej. W ramach tej inwestycji GreenWay planuje w Polsce wybudować, do końca 2025 roku ok. 260 punktów ładowania o mocy 150 kW dla aut osobowych oraz 10 punktów ładowania o mocy min. 350 kW dla samochodów dostawczych i ciężarowych.

Biznes przechodzi na elektryki

Rozwój publicznych stacji ładowania idzie w parze z rozwiązaniami dla biznesu i floty firmowej. Rok 2022 to także współpraca strategicznych dostawców usług w swoich branżach: GreenWay jako lidera elektromobilności i InPostu jako lidera wśród platform dostaw dla e-commerce. W centrach logistycznych InPost powstało aż 201 stacji ładowania aut elektrycznych, co stanowi praktyczne uzupełnienie elektrycznej floty InPost składającej się z niemal 500 pojazdów.

– To był rok pełen wyzwań, ale też wspólnej pracy wspierania rozwoju elektromobilności, poszerzania dostępu do usług i jeszcze większej dbałości o ich jakość. Pokazaliśmy też, że nasz kurs na współpracę B2B jest właściwy, a wdrożenie stacji ładowania w takim zakresie dla InPostu, potwierdziło nasze kompetencje w tym obszarze – podsumowuje rok 2022 Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. – 2023 będzie kolejnym rokiem, w którym będziemy rozbudowywać i modernizować sieć oraz zachęcać do udziału w rewolucji elektromobilności prywatnych kierowców, jak i osoby odpowiedzialne za firmowe floty.

GreenWay jest także operatorem infrastruktury ładowania należącej do wiodących marek jak np. IKEA, Leroy Merlin, Hyundai, BMW, KIA i wielu innych. Spółka dysponuje również kompleksową ofertą dla biznesu obejmującą zaprojektowanie, dostarczenie, instalację i zarządzanie stacjami ładowania oraz ich późniejszy serwis.

Dwa razy większy Green Team

W 2022 roku prawie podwoił się zespół GreenWay Polska – z 51 osób w 2021 roku do 93 w 2022 roku. Najwięcej osób zaczęło pracę w Dziale Rozwoju Sieci, do którego dołączyło 12 nowych pracowników.

Coraz liczniejszą częścią zespołu jest także Dział Serwisu, którego zadaniem jest dbanie o sieć GreenWay oraz instalacje nowych stacji ładowania lub wymienianie ich na nowe, szybsze ładowarki. W 2022 roku spółka powiększyła swoją bazę oddziałów Działu Serwisu na terenie kraju o kolejne trzy miasta – Warszawę, Wrocław i Gorzów Wielkopolski, w których łącznie z bazami w Gdyni, Łodzi i Sosnowcu pracuje 25 osób. Serwis GreenWay świadczy także usługi serwisowe dla wielu producentów stacji ładowania działających na polskim rynku.

Rekordy ładowania

Rosnąca liczba samochodów elektrycznych na polskich drogach przyczyniła się do znacznego wzrostu zapotrzebowania na usługi ładowania w publicznej sieci GreenWay. W efekcie, spółka dostarczyła w do klientów w Polsce 7,6 GWh energii – o ponad 200% więcej niż w ubiegłym roku.