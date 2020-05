Gromadzenie zapasów żywności spowodowało gwałtowny popyt na lodówki

fot. shutterstock

Wzmożone gromadzenie zapasów spożywczych wywołało wzrosty sprzedaży w segmencie lodówek i zamrażarek. Z kolei próby opanowania nagłych wyzwań związanych z koniecznością pracy zdalnej i nauki w warunkach domowych wygenerowały dynamiczny wzrost sprzedaży w całym segmencie urządzeń i osprzętu IT - wynika badania Gfk.

W okresie od 9 marca do 5 kwietnia GFK przeanalizowało sprzedaż elektroniki użytkowej i konsumenckiej oraz sprzętu AGD/RTV. Analiza ilustruje proces przeniesienia konsumenckiego popytu.

Większa niż kiedykolwiek liczba godzin spędzanych w domu napędza popyt na telewizory i konsole do gier oraz komputery, zarówno stacjonarne jak i notebooki – kategorie umożliwiające zaspokojenie potrzeb w zakresie domowej rozrywki. Jednak, pomimo rozwoju sektora e-commerce, przy zamknięciu wielu sklepów sprzedaż internetowa nie jest w stanie w pełni zrekompensować znaczących strat na pięciu największych rynkach europejskich: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch.

Przeczytaj także: Rząd chce zezwolić na częściowe otwarcie restauracji od 18 maja

Analizy dla ww. rynków prowadzone w ramach monitoringu POS Tracking ujawniają niezwykłe skoki sprzedaży. Praca w domu spowodowała wzrost sprzedaży monitorów o 120 proc., drukarek o 68 proc., notebooków o 62 proc. i klawiatur o 61 proc. Największy wzrost sprzedaży, aż o 297 proc., zanotowały kamerki internetowe.

Zamknięcie lub ograniczenie dostępu do gastronomii spowodowało konieczność przygotowywania i spożywania posiłków w domu, a to zmusiło konsumentów do robienia dodatkowych zakupów i zapasów. Większa ilość artykułów spożywczych w domu oznacza z kolei potrzebę dodatkowego miejsca na ich przechowywanie. Ten proces doprowadził do gwałtownego wzrostu popytu na lodówki i zamrażarki. W analizowanym okresie sprzedaż lodówek w Wielkiej Brytanii wzrosła o 317 proc. w ujęciu r/r. W Niemczech ten wzrost wyniósł 185 proc., a we Francji – 44 proc.

Rozrywka konsumowana w domu również kreowała sprzedaż. Na początku ograniczeń sprzedaż urządzeń typu media stick i media box wzrosła na niektórych rynkach o 50 proc. W okresie od 9 marca do 5 kwietnia w Wielkiej Brytanii sprzedaż telewizorów wzrosła o 31 proc. ponieważ konsumenci dokupowali tańsze odbiorniki, aby w ramach jednego gospodarstwa domowego godzić ze sobą różne przyzwyczajenia i zainteresowania domowników. W analizowanym okresie wzrosła także sprzedaż konsol do gier: o 259 proc. w Wielkiej Brytanii, o 139 proc. w Niemczech, o 132 proc. we Francji, o 108 proc. w Hiszpanii i o 65 proc. w Niemczech. Sprzedaż notebooków dla graczy również skorzystała na rosnącym trendzie grania w domu i osiągnęła w tym okresie solidny dwucyfrowy wzrost, od 33 proc. (Włochy) do 92 proc. (Hiszpania). W Niemczech, Francji i Hiszpanii wzrost w ujęciu jednostkowym był wyższy w przypadku notebooków dla graczy niż zwykłych notebooków.