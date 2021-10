Grow Now nawiązuje współpracę z platformą Empik.com

Nowe partnerstwo pozwoli Grow oferować swoim klientom lepszy serwis związany z ekspozycją produktów na Empik.com.

Grow Now jest pierwszą agencją, która może się pochwalić tego typu partnerstwem i warunkami.

Oprócz lepszej prezentacji oferty, klienci Grow będą mogli liczyć na realizację działań marketingowych wspieranych przez Empik, które pozwolą na lepszą promocję marek i będą wspomagać ich widoczność na Empik Marketplace.

„Rozpoczęcie współpracy z Grow Now było dla nas naturalnym krokiem w kierunku rozwijania naszej platformy. Wierzymy, że doświadczenie Grow Now w budowaniu przewagi konkurencyjnej marek w świecie zakupów online pozwoli nam poszerzyć ofertę Empik Marketplace dla milionów naszych Klientów – mówi Mirek Drab, Dyrektor Empik Marketplace.

Przemysław Brejwo, Head of Marketplace w Grow Now komentuje współpracę marek:

“Dla naszych klientów obecność na Empik.com to szansa na dotarcie z ofertą do milionów użytkowników, W samym 4Q ubiegłego roku platformę Empiku odwiedziło 12,3 mln klientów, co oznacza, że prawie co trzeci Polak chociaż raz pojawił się na Empik.com. Platforma notuje bardzo wysoki poziom zadowolenia wyrażany w NPS. Wynosi on 70%, co plasuje Empik.com w najwyższym pułapie rynkowym pod kątem oceny i zaufania odbiorców. "