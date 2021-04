Grupa BIK planuje rozbudowę dwóch parków logistycznych

Grupa BIK w 2020 roku osiągnęła 17,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 6 proc. Wypracowała jednocześnie 9,2 mln zł zysku netto, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem (3,7 mln zł). Wartość kapitałów własnych wzrosła o 10% do 101,4 mln zł. Grupa BIK na koniec minionego roku posiadała prawomocne pozwolenia na rozbudowę dwóch parków logistycznych łącznie o 36,4 tys. m2 powierzchni magazynowej.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych w Grupie na koniec minionego roku była na poziomie 175 mln zł.

W minionym roku Grupa BIK oddała do użytkowania centrum logistyczne BIK Park Wrocław I o powierzchni 25 tys. m2. „Na przełomie lutego i marca ub.r. do obiektu wprowadził się pierwszy najemca – firma Dachser – mówi Mirosław Koszany.

W przygotowaniu są dwie kolejne inwestycje. Pierwsza dotyczyła budowy drugiej fazy parku logistycznego BIK Park Wrocław I, a druga rozbudowy BIK Park Sosnowiec II. W obu projektach Grupa BIK posiadała już prawomocne pozwolenie na budowę. Centrum logistyczne pod Wrocławiem może powiększyć się o kolejnych 22 tys. m2 powierzchni magazynowej, a w Sosnowcu o 14,4 tys. m2.

W lutym br. akcjonariusze kontrolujący większościowy pakiet akcji podpisali umowę inwestycyjną określającą zasady zbycia pakietu kontrolnego akcji na rzecz funduszu NREP NSF IV HOLDING 2. Zagraniczny fundusz ogłosił jednocześnie wezwanie do nabycia większościowego pakietu akcji. W wyniku tego wezwania NREP NSF IV HOLDING 2 poinformował o nabyciu 98,9% kapitału spółki. „Zgodnie z zapowiedziami ogłoszonymi w wezwaniu należy się spodziewać, że fundusz NREP NSF IV HOLDING 2 będzie dążył do wycofania akcji spółki z publicznego obrotu” – stwierdził Mirosław Koszany.