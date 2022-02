Grupa CCC ma odpowiedź na zaburzenia w łańcuchach dostaw

Grupa CCC w większości operuje z kierunków azjatyckich; ponad 70 proc. jej asortymentu jest produkowane i transportowane z tego kontynentu.

- Borykamy się z opóźnieniami, mamy do czynienia z wyższymi kosztami. Największy wpływ sytuacji pandemicznej odczuliśmy, rzecz jasna, w transporcie międzynarodowym - przyznaje Igor Matus.

Jak podkreśla wiceprezes CCC, na bieżące zawirowania w łańcuchu dostaw Grupa również odpowiada na bieżąco i ma opracowane różne scenariusze.

- Faktycznie, w większości operujemy z kierunków azjatyckich. Ponad 70 proc. naszego asortymentu jest produkowane i transportowane z tego kontynentu. Pozostała część pochodzi od producentów europejskich.

Korzystamy głównie z transportu morskiego, choć w ostatnim czasie w tym obszarze zaczęła postępować dywersyfikacja - co jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania pandemii. Ale znacząco zwiększyliśmy m.in. udział drogi kolejowej.

Warto dodać, że codziennie jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami, co pozwala nam z wyprzedzeniem reagować na aktualne wyzwania.

Czy dzięki temu Grupa CCC uodporniła się na zaburzenia w globalnych łańcuchach i można zaryzykować stwierdzenie, że nie odbiły się one na działalności firmy?

- Porównując rok do roku: z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jesteśmy lepiej przygotowani i "zatowarowani" do sezonu wiosna/lato 2022 niż było to rok wcześniej.

W transporcie krajowym kontrolujemy sytuację, mamy kontrakty oparte na wieloletniej, sprawdzonej współpracy. Logistyka własna również jest w pełni stabilna. Działamy elastycznie, aby minimalizować konsekwencje sytuacji pandemicznej.

