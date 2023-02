Grupa CCC w IV kwartale: Silny omnichannel CCC i umocnienie wysokiej rentowności HalfPrice

Grupa CCC zamknęła czwarty kwartał 2022 roku (listopad’22-styczeń’23) 19-proc. wzrostem przychodów (2,4 mld zł) – i to przy wymagającej zeszłorocznej bazie (+45 proc.). E-commerce utrzymuje wysoki, ok. 56 proc. udział w sprzedaży Grupy. W CCC sprzedaż omnichannel/mkw. wzrosła o 26 proc. rdr i jest to już ósmy (w ujęciu rdr) kwartał z rzędu, kiedy wskaźnik ten notuje poprawę.