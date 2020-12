Grupa CIECH uruchomiła produkcję polskich, certyfikowanych maseczek ochronnych

Grupa CIECH, jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, rozpoczęła produkcję maseczek ochronnych, zgodnych ze standardem europejskim EN 149:2001, których skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP2 (≥94%).

Maseczki sprawdzają się również jako zabezpieczenie przeciwpyłowe w budownictwie, górnictwie czy pracy laboratoryjnej . Produkowane przez CIECH półmaski filtrujące FFP2 powstają na nowo uruchomionej instalacji w zakładzie CIECH w Bydgoszczy, której pełne moce produkcyjne sięgają ok. 50 tys. sztuk dziennie. Maseczki posiadają także atest Polskiego Zakładu Higieny.

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, wyprodukował na potrzeby pracowników Grupy, ich rodzin oraz społeczności lokalnej, płyn dezynfekujący KETUSAR. Z kolei CIECH Vitrosilicon - największy dostawca krzemianów sodu w Europie - wydrukował na swoich drukarkach 3D przyłbice ochronne dla pracowników służby zdrowia z powiatu żagańskiego.

Teraz Grupa CIECH rozpoczyna produkcję maseczek ochronnych w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy. Są one wytwarzane w 100 proc. w Polsce, a do ich produkcji wykorzystano surowce od polskich producentów. Proces certyfikacji został także przeprowadzony w kraju, przez uprawnioną do tego instytucję - Centralny Instytut Ochrony Pracy.



- W ciągu zaledwie pięciu miesięcy zakupiliśmy i uruchomiliśmy w bydgoskich zakładach linię produkcyjną i - co najważniejsze – zakończyliśmy proces certyfikacji maseczek klasy FFP2. Nasze maseczki są produkowane w Polsce, na bazie krajowych surowców i komponentów. Wiele wskazuje na to, że pozostaną z nami jeszcze długo, nie tylko ze względu na pandemię, ale i jakość powietrza, którym oddychamy – mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu CIECH S.A.

Linia produkcyjna CIECH Pianki pozwala na produkcję maseczek w różnych konfiguracjach, zarówno pod kątem ilości warstw, jak i wykorzystywanych włóknin filtracyjnych. Pozwala to na uzyskanie maseczek o różnym stopniu filtracji.



Nominalna wydajność linii produkcyjnej w Bydgoszczy wynosi ponad 10 mln sztuk rocznie. Produkt pakowany będzie w opakowania zbiorcze po 25 lub 50 szt. i przeznaczony jest na rodzimy rynek. Wytwarzane przez CIECH półmaski filtrujące FFP2, które niebawem trafią do regularnej sprzedaży, są wykonane z kilku warstw materiałów (w tym również o właściwościach filtracyjnych) i dopasowują się do kształtu twarzy.

Maseczki produkowane przez CIECH są sprzętem ochronnym, gotowym do natychmiastowego użycia. Spełniają unijną normę „EN 149:2001+A1:2009 Sprzęt ochrony układu oddechowego – półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami”. Powinny być stosowane do 8 godzin, a potwierdzona skuteczność ich filtracji to 94 proc.

Uruchomiona produkcja maseczek będzie działalnością dodatkową spółki CIECH Pianki – nadal jej podstawowym obszarem działania jest produkcja pianek poliuretanowych, stosowanych głównie w przemyśle meblarskim. Firma zatrudnia 130 osób.