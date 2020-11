Grupa Danone chce w pięć lat uzyskać prestiżowy certyfikat B Corp dla swoich spółek

Sekretarz Generalny Danone Mathias Vicherat ogłosił ambicję spółek Danone, by w ciągu 5 lat zakończyć proces cartyfikacji B Corp. Spółka Żywiec Zdrój jest w trakcie tego procesu, a jako następne certyfikat B Corp planują otrzymać również Danone oraz Nutricia.

Ruch B Corp tworzą przedsiębiorstwa, które działają zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Odchodzą od modelu biznesowego bazującego jedynie na maksymalizacji zysku i aktywnie działają na rzecz środowiska oraz społeczeństwa.

Tytuł przynależności do ruchu przyznawany jest na podstawie szczegółowej oceny funkcjonowania działalności firmy i jej wpływu na otoczenie. Certyfikat B Corp wydawany jest jedynie tym organizacjom, które spełniają restrykcyjne wymagania. Może się nim poszczycić obecnie ponad 3,7 tys. firm z 74 krajów.

Dołączając do B Corp, firmy muszą charakteryzować się ambitnymi celami oraz udowodnionymi praktykami prospołecznymi i prośrodowiskowymi.

- Jako odpowiedzialny producent między innymi zmieniamy nasze opakowania, tak by do 2025 roku były w 100% zdatne do ponownego użycia bądź recyklingu. W spółce Żywiec Zdrój poszerzamy ofertę opakowań w całości wykonanych z materiałów z recyklingu, stale redukujemy ślad węglowy, wspieramy lokalne społeczności nie tylko w rozszerzaniu dostępu do wody pitnej, ale również w promocji regionalnych zwyczajów, tradycji i kultury. Z kolei w spółkach Danone, w tym w Nutricia, od lat pracujemy z tymi samymi rolnikami i dostawcami mleka, warzyw lub owoców, pomagając im rozwijać swoje gospodarstwa. Z zespołem marki Alpro, której fabryka posiada już certyfikat B Corp, pracujemy nad wprowadzaniem opakowań w 89% wyprodukowanych z roślin, a docelowo chcemy osiągnąć poziom 100%. Angażujemy się też w działania na rzecz promocji właściwej diety, przyjaznej dla planety. I wreszcie – chociaż to zaledwie wycinek naszej działalności – we wszystkich spółkach sukcesywnie redukujemy ślad węglowy – mówi Paulina Kaczmarek, Menadżer ds. zrównoważonego rozwoju w grupie spółek Danone.

5 i 6 listopada br. pod hasłem Feel the planet, feel the people odbył się w Polsce pierwszy szczyt ruchu Benefit Corporations. Celem wydarzenia było zebranie w jednym miejscu przedstawicieli firm pretendujących do miana zrównoważonych pod kątem prowadzenia biznesu. Wśród prelegentów otwierających wydarzenie był Mathias Vicherat, Sekretarz Generalny Danone, który ogłosił ambicję spółek Danone, by w ciągu 5 lat zakończyć proces cartyfikacji B Corp.