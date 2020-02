Grupa Domodi sięga po doświadczonego menedżera

Wieloletni dyrektor m.in. największych spółek finansowych w Polsce, Michał Hackiewicz, został wiceprezesem ds. sprzedaży w Grupie Domodi. Jego zadaniem jest tworzenie oraz realizacja strategii sprzedaży oraz bieżące zarządzanie pracą działu sprzedaży.

Michał Hackiewicz karierę zaczynał w Citibanku w 2000 r., gdzie zarządzał departamentem kart kredytowych. Następnie w 2008 r. dołączył do KBC Consumer Finance i był odpowiedzialny za produkty z tego segmentu w Kredyt Banku, jednocześnie zarządzając pionem kart kredytowych w Żaglu. Od 2011 zmienił branżę na telekomunikacyjną i rozpoczął pracę u jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych - Netia. Tam zarządzał rynkiem SOHO/SME, następnie pełniąc kluczową rolę w sprzedaży rynku detalicznego. Od 2014 jako dyrektor wykonawczy sprzedaży i marketingu w PKP Intercity zmienił oblicze spółki w zakresie ilości pasażerów korzystających z pociągów PKP IC, wdrażając nowe rozwiązania w sprzedaży i marketingu. Od końca 2016 roku budował zdalny (wirtualny) oddział dla klientów SME w BZWBK S.A/Santander.

Od lutego tego roku został powołany na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za sprzedaż w Grupie Domodi.



Grupa Domodi to trzy serwisy e-commerce w Polsce: Domodi, Allani i Homebook. Dwie największe platformy modowe w kraju, na których użytkownicy znajdą oferty najlepszych sklepów internetowych to domodi.pl i Allani.pl. Oba serwisy współpracują z topowymi markami obecnymi na rynku. Homebook.pl to nowoczesna platforma internetowa skupiająca entuzjastów i profesjonalistów projektowania wnętrz. Obecnie swoje produkty eksponuje tam 450 sklepów. Grupa Domodi wraz z jej serwisami od 2018 roku wchodzi w skład Wirtualna Polska holding.