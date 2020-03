Grupa Eurocash rusza z programem "Zakupy dla Seniora 60+"

Grupa Eurocash uruchomiła inicjatywę „Zakupy dla Seniora 60+”

Firma informuje o akcji na swoim firmowym blogu.

Grupa pisze, że epidemia koronawirusa najbardziej dotyka osoby starsze. Przestraszeni tym co się dzieje, nierzadko osamotnieni, mogą obawiać się wyjść z domu, żeby nie zachorować. Firma zdecydowała więc uruchomić inicjatywę „Zakupy dla Seniora 60+”, aby pomóc osobom starszym w realizacji bieżących zakupów.

Obecnie do akcji przyłączyło się już 175 wolontariuszy – pracowników Grupy Eurocash, którzy są gotowi do robienia zakupów i dostarczania ich do domów/mieszkań seniorów. Dostawy są darmowe. Wolontariusze realizować będą zakupy w sklepach należących do sieci franczyzowych Grupy Eurocash (abc, Delikatesy Centrum, Euro Sklep, Gama, Groszek, Lewiatan).Wolontariusze wskazują sklepy, w których są w stanie działać i wspierać osoby starsze. Sieć zaczyna akcję 24 marca.

- Jeśli pojawi się w twoim sklepie wolontariusz – to znak, że klienci 60+ twojego sklepu będą mogli skorzystać z usługi dowozu zakupów. Prosimy, przyjmij go serdecznie! - zachęca Grupa Eurocash.

Jak działa akcja „Zakupy dla Seniora 60+”?

- Senior zgłasza się na specjalny numer infolinii w danym województwie.

- Konsultant firmy nadaje specjalne hasło seniorowi i przekazuje jego numer wolontariuszowi w danej okolicy.

- Wolontariusz dzwoni do seniora, podaje specjalne hasło i ustala listę zakupów (artykuły spożywcze i higieniczne), limit wydatków oraz termin dostawy.

- Wolontariusz robi zakupy (do wysokości 100 zł) i dostarcza je do drzwi seniora

- Wolontariusz wyposażony jest we wszelkie środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki, kombinezon).

- Wolontariusz przekazuje seniorowi zakupy i odbiera od niego płatność w gotówce.

- Grupa pracuje w godzinach 8:00 - 16:00 (od poniedziałku do piątku).

Firma Eurocash zamieściła na swoich stronach specjalną mapę z numerami telefonów dla seniorów oraz aktualną liczbę wolontariuszy działających w danym województwie.