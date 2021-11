Grupa Eurocash tworzy markę własną Kanka

Produkty Kanka wytwarzane głównie w lokalnych polskich mleczarniach, wyróżnia skład, który nie zawiera mleka w proszku i substancji konserwujących.

Pod marką Kanka dostępne jest już mleko (niebawem także w wersji bez laktozy), masło, jogurt naturalny i kefir (bez dodatku mleka w proszku), serek wiejski, śmietana 12% i 18%, sery w plastrach, twarogi, a także serki kanapkowe bez dodatku skrobi i białek mleka (dostępne w trzech smakach: naturalny, ze szczypiorkiem, z papryką i pomidorami).



Kanka zastępuje Mleczną Zagrodę w ofercie Grupy Eurocash. Ma od niej szerszy wybór produktów i w większości przypadków - bardziej uproszczone receptury.

Jak wskazuje Eurocash niemal dwie trzecie największych producentów i dostawców FMCG w Polsce czerpie zysk z produktów wytwarzanych wyłącznie dla dyskontów lub supermarketów. U 50 na 160 produkty na wyłączność generują od 5% do nawet ponad 40% sprzedaży.

Nabiał jest kategorią o kluczowym znaczeniu dla budowania konkurencyjności na rynku sklepów spożywczych. Z pomocą Kanki przedsiębiorca może zawalczyć o lojalność klientów i zwiększyć częstotliwość ich wizyt w swoim sklepie - mówi Dominik Kasperek, dyrektor działu zakupów centralnych Grupy Eurocash.



Opakowania produktów nowej marki są minimalistyczne, a jednocześnie mocno wyróżniające się na półce wyrazistymi kolorami. W projekcie wykorzystany został charakterystyczny kształt białej kanki – naczynia, którego tradycyjnie używa się do transportu i przechowywania mleka prosto od krowy. To właśnie do niego nawiązuje nazwa marki, która stawia na naturalność i smak.

Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce.

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.