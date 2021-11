Grupa Eurocash z kampanią skierowaną do właścicieli sklepów detalicznych

Inicjatywa skierowana jest głównie do przedsiębiorców prowadzących sklepy spożywcze.

W kampanię zaangażowały się wszystkie sieci związane z Grupą Eurocash: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama i Delikatesy Centrum. Wspierają ją też koncept abc na kołach oraz sieć supermarketów Frisco, a partnerem społecznym jest Caritas Polska.

- Jako największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i jeden z największych na rynku organizatorów systemów franczyzowych, które zrzeszają niezależne sklepy detaliczne, mamy znaczący wpływ na kwestię niemarnowania żywności w Polsce. Angażując cały łańcuch dostaw – od produkcji, przez dystrybucję, aż po sprzedaż – możemy wspierać mądre i odpowiedzialne gospodarowanie produktami spożywczymi. I to właśnie robimy! Prowadzimy własne programy w zakresie niemarnowania żywności, współpracujemy również z bankami żywności i zasięgowymi instytucjami. Tylko od początku 2021 r. przekazaliśmy już ponad 200 ton produktów do 60 różnych NGOs. Wiemy jednak, że możemy zdziałać więcej – bo za wielką skalą działania idzie wielka odpowiedzialność. Wiemy też, że niezwykle istotne dla długofalowej zmiany jest budowanie świadomości ekologicznej. Dlatego stawiamy na edukację i kierujemy ją bezpośrednio do współpracujących z nami sklepów, w całym kraju - mówi Pedro Martinho, Członek Zarządu Grupy Eurocash.

Niemarnowanie żywności to jeden z najważniejszych obszarów ujętych przez Grupę Eurocash w jej Strategii zrównoważonego rozwoju 2020+. To właśnie w jej ramach powstała kampania „Szanujemy, nie marnujemy!”, skierowana bezpośrednio do przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne.

Eurocash mówi „nie” marnowaniu żywności w sklepach



Z początkiem października przedsiębiorcy biorący udział w kampanii „Szanujemy, nie marnujemy!”, otrzymali specjalnie przygotowane materiały: plakaty z hasłem kampanii, służące edukacji konsumentów w sklepach, oraz e-book „Szanuję, nie marnuję!” – podręcznik dla odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracownika. Zaplanowano także cykl artykułów na blogu Grupy Eurocash, w których będą poruszane tematy związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi dot. niemarnowania żywności.

Ponadto w Światowym Dniu Żywności, 16 października br., odbyła się konferencja „Szanujemy, nie marnujemy! – odpowiedziany przedsiębiorca, odpowiedziany sklep”. Dostęp do niej otrzymali wszyscy zainteresowani właściciele sklepów, którzy współpracują z Grupą Eurocash. Przedsiębiorcy będą też mogli uczestniczyć w serii eksperckich webinariów na platformie Akademii Umiejętności Eurocash, poświęconych tematyce niemarnowania żywności i poradom prawnym w tym zakresie.