Grupa Forte zainwestowała 4,5 mln zł w platformę yestersen

FORTE mniejszościowym udziałowcem platformy yestersen

Inwestorami strategicznymi yestersen od 2018 roku są Mateusz i Zbigniew Juroszkowie, właściciele m.in. ATAL i STS. yestersen podtrzymuje ambitne plany związane z rozwojem wspartym przez rynek kapitałowy – spółka zamierza przeprowadzić emisję crowdfundingową, a docelowo ma pojawić się na NewConnect.



Zaangażowanie Grupy FORTE pozwoli spółce na stworzenie marki własnej, której celem jest zwiększenie rozpoznawalności yestersen oraz poprawa marżowości i skrócenie terminów dostaw. Część środków z transakcji zostanie przeznaczona również na dalszy rozwój technologii i rozbudowę portfolio produktowego o nowe marki, szczególnie z kategorii premium. Wcześniej, w 2018 roku, spółka pozyskała inwestorów strategicznych, którzy przyczynili się do m.in. wzrostu skali działalności i rozszerzenia oferty.

Nowe kompetencje w zakresie projektowania i produkcji mebli

– Dla yestersen pozyskanie dużego partnera branżowego przełoży się na dodatkowe kompetencje w zakresie projektowania i produkcji mebli w ramach planowanej marki własnej oraz synergie w obszarach logistyki i operacji. Ponadto FORTE od 1996 roku notowane jest na warszawskiej giełdzie, dzięki czemu liczymy na wsparcie w naszym dalszym rozwoju przez rynek kapitałowy – mówi Karol Misztal, założyciel i CEO yestersen.



– yestersen to bardzo obiecująca spółka na rynku mebli premium, której dalszy dynamiczny rozwój wesprzemy swoim know how w zakresie technologii wytwarzania oraz wykorzystując pewne synergie na polu logistycznym i organizacyjnym. Inwestujemy w ekologiczne technologie wytwarzania, ograniczamy zużycie surowców, rozwijamy nowe, coraz bardziej ekologiczne produkty, ale też pracujemy nad ponownym wykorzystaniem zużytych mebli do produkcji surowca oraz nad przedłużaniem cyklu życia produktów. yestersen wpisuje się w ten kierunek – mówi Maria Florczuk, członek zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” SA.

Sukces dzięki technologii