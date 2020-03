Grupa LEGO odnotowała wzrost dochodów i zysków w 2019 roku

fot. sklep Lego w Amsterdamie

Sprzedaż Grupy Lego w 2019 roku wzrosła o 5,6% w porównaniu do roku 2019 i wyniósł 38,5 mld DKK a dochód wzrósł o 6 proc. rdr. Zysk operacyjny zwiększył się o 1% i osiągnął wysokość 10,8 mld (koron duńskich) DKK. Zysk netto osiągnął wysokość 8,3 mld DKK, co oznacza 1-proc. wzrost rdr., osiągnięty mimo inwestycji w długofalowe inicjatywy. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej osiągnęły wartość 9,6 mld DKK. Na wszystkich kluczowych rynkach odnotowano wzrosty udziałów.

Niels B Christiansen, CEO Grupy LEGO, powiedział: To był naprawdę udany rok. Osiągnęliśmy pozycję lidera w branży zabawek i zwiększyliśmy sprzedaż oraz udziały w największych rynkach. Umocniliśmy także obecność na nowych rynkach, co pomogło nam zrealizować nasz cel - pokazać wielu dzieciom po raz pierwszy jak mogą uczyć się podczas zabawy z LEGO.

Nasza branża, tak jak wiele innych, zmienia się pod wpływem cyfryzacji i zmian społeczno-ekonomicznych. Wykorzystujemy finansowe zasoby, by inwestować w przedsięwzięcia, które pozwolą nam wyprzedzać trendy i zapewnią długofalowy wzrost. Te działania obejmują odkrywanie nowych sposobów na zabawę, zarządzania siecią handlową oraz inwestowanie w nowe rynki. To pozwoli nam inspirować kolejne pokolenia młodych konstruktorów – dodał.

LEGO zwiększyło sprzedaż konsumencką na wszystkich rynkach. W Europie Zachodniej i obu Amerykach odnotowano wzrosty jednocyfrowe, a na rynku chińskim dwucyfrowe.

Najlepiej sprzedającymi się seriami były (w losowej kolejności): LEGO® City, LEGO® Creator, LEGO® Friends, LEGO® Technic, LEGO® Classic i LEGO® Star Wars™. LEGO® Harry Potter™, LEGO Super Heroes (Marvel Avengers) i LEGO® Disney™ Princess również osiągnęły dobre wyniki.

W 2019 roku, po raz pierwszy od 30 lat, Grupa wypuściła pierwszą globalną kampanię reklamową „Rebulid the World”, która miała za zadanie zainteresować marką nowych konsumentów.

Realizację tego celu wspiera także BrickLink - platforma digitalowa dla dorosłych fanów LEGO. Korzysta z niej obecnie ponad million użytkowników. BrickLink obejmuje sklep i oprogramowanie do projektowania. Firma wdrożyła też „Replay”, czyli pilotażowy program, który ma na celu propagowanie dzielenia się klockami LEGO. Do 2025 roku firma chce korzystać wyłącznie z przyjaznych środowisku opakowań, wykluczając całkowicie jednorazowe plastikowe.

W 2019 roku Grupa uruchomiła 150 sklepów LEGO. Obecnie na całym świecie jest 570 firmowych sklepów LEGO. W 2020 roku planowane jest otwarcie kolejnych 150 punktów, zlokalizowanych głównie w Chinach. Wzrost liczby odwiedzających stronę LEGO.com o 27% w 2019 roku i rozwój relacji z partnerami handlowymi składają się na zwiększony wynik sprzedaży konsumenckiej.

Niels B Christiansen tłumaczył: Konsumenci poszukują ciekawych doświadczeń w sklepach stacjonarnych oraz jakości i wygody, kiedy kupują online.

W 1932 orku firmę założył Ole Kirk Kristiansen.