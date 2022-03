Grupa LEGO otworzyła w ubiegłym roku 165 nowych sklepów

Sprzedaż konsumencka w 2021 r. wzrosła o 22 proc. w porównaniu z 2020 rokiem. Przychody wzrosły o 27 proc. r/r, do 55,3 mld DKK, a zysk operacyjny wzrósł o 32 proc. r/r do 17,0 mld DKK.

W 2021 roku zysk netto wyniósł 13,3 mld DKK wobec 9,9 mld DKK rok wcześniej. Przy silnych wzrostach zyskowności, Grupa kontynuowała strategiczne inwestycje zgodnie z długoterminową strategią. Wartość wolnych przepływów pieniężnych wyniosła 12,9 mld DKK. Zwiększył się również udział rynkowy Grupy LEGO na największych rynkach.

Grupa LEGO odnotowała wzrost udziałów na największych rynkach oraz globalnie

– Jestem zadowolony ze wszystkich osiągnięć Grupy LEGO w 2021 roku. Satysfakcjonujące wyniki finansowe pozwalają nam na przyspieszenie realizacji strategicznych inwestycji, które w dłuższej perspektywie pomogą nam dotrzeć do jeszcze większej liczby dzieci – uważa Niels B. Christiansen, Dyrektor Generalny LEGO Group.



Wszystkie serie LEGO odnotowały dwucyfrowy wzrost sprzedaży konsumenckiej. To efekt sprawnego działania, największej i najbardziej zróżnicowanej w historii oferty.



Pomimo ambitnych inwestycji oraz wzrostu kosztów frachtu i surowców, zysk operacyjny firmy w 2021 roku wyniósł 17,0 mld DKK, co oznacza wzrost o 32 proc. rok do roku. Zysk netto osiągnął poziom 13,3 mld DKK w porównaniu z 9,9 mld DKK w 2020 r., natomiast wartość wolnych przepływów pieniężnych osiągnęła 12,9 mld DKK.



Inwestycje strategiczne napędzają roczny i długoterminowy wzrost

Grupa LEGO nadal zamierza realizować strategiczne inwestycje w innowacje produktowe, jak również wzmacniać kanały sprzedaży detalicznej i zwiększać możliwości produkcyjne. Inwestuje również w cyfryzację i zrównoważony rozwój, aby przyśpieszyć wzrost – zarówno w perspektywie następnego roku, jak i w długim terminie.

LEGO stawia na innowacje