Grupa Muszkieterów edukuje klientów i pracowników w kwestii niemarnowania żywności

Akcja będzie trwała od 11 do 24 października br. i skierowana będzie nie tylko do klientów sieci, ale również właścicieli i pracowników sklepów Intermarché oraz centrali Grupy Muszkieterów. Kampania „Nie marnuj. Żywność traktuj z szacunkiem” będzie prowadzona wielokanałowo, co pozwoli dotrzeć do większej grupy odbiorców.

Jednym z elementów działań promujących podejście zero waste jest zakładka na stronie internetowej Intermarché zatytułowana „Szanuj żywność”. Klienci sieci znajdą tam praktyczne porady służące zmniejszeniu ilości marnowanej żywności. Dowiedzą się m.in. jak planować zakupy, w jaki sposób wykorzystać niezjedzone produkty spożywcze czy jak prawidłowo przechowywać jedzenie w lodówce. Dodatkowe informacje będą dostępne również w mediach społecznościowych marki. Na Facebooku i Instagramie pojawią się nie tylko wskazówki służące zmniejszeniu ilości produkowanych przez nas odpadów, ale również przepisy, które ułatwią nam to zadanie i pozwolą wykorzystać produkty, dla których nie znaleźliśmy zastosowania.

Intermarché edukuje

Innymi działaniami prowadzonymi w ramach kampanii będą akcje edukacyjne organizowane w sklepach sieci we współpracy z organizacjami pozarządowymi, którym placówki Intermarché nieodpłatnie przekazują żywność. We wszystkich supermarketach pojawią się również plakaty z hasłem kampanii.

Partnerami akcji są m.in. Bank Żywności, Caritas, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Markot, Monar, Polski Czerwony Krzyż oraz lokalne organizacje znajdujące się w miejscowościach, w których zlokalizowane są sklepy Intermarché.