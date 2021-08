Grupa Muszkieterów ma biodegradowalne naczynia jednorazowe marki własnej

Muszkieterowie wprowadzili do sprzedaży jednorazowe naczynia sprzedawane pod marką własną Domedia. Są one w całości biodegradowalne oraz przyjazne środowisku.

W nawiązaniu do strategii Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” sieć Intermarché przeprowadziła kampanię edukacyjną pod hasłem „Nie marnuj. Żywność traktuj z szacunkiem”, a także wprowadziła do sprzedaży w pełni biodegradowalne, jednorazowe naczynia marki własnej Domedia. W jej asortymencie są talerze papierowe w dwóch rozmiarach, tacki, drewniane sztućce, papierowe kubki oraz słomki. Część z tych produktów została wykonana przy wykorzystaniu biodegradowalnego polimeru, który otrzymuje się z surowców odnawialnych, na przykład mączki kukurydzianej. Z kolei do produkcji sztućców zostało użyte drewno pochodzące z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Co więcej, sztućce mogą być stosowane do spożywania gorących potraw, a kubki – do ciepłych i zimnych napojów.

– Grupa Muszkieterów zwraca szczególną uwagę na dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań klientów. Obecnie świadomość ekologiczna Polaków jest coraz większa. Chcemy więc przyczyniać się do promowania zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych metod produkcji oraz modeli biznesowych – mówi Tomasz Walkowiak, członek zarządu ds. marketingu w Intermarché i dodaje – Dbamy o to, aby oferta naszych marek własnych była przyjazna środowisku i aby jak największa jej część powstawała przy wykorzystaniu odnawialnych surowców, bez obróbki chemicznej.