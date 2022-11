Grupa Muszkieterów na FRSiH: Rynek handlowy koncentruje się i zagęszcza

Grupa Muszkieterów: przed nami sporo wyzwań

- Wyzwań jest dużo, ale tak, jak w każdym kryzysie, jest również sporo szans. My patrzymy z perspektywy rynku i naszej własnej. Rynek polski koncentruje się i zagęszcza, ale ten poziom zagęszczenia jest jeszcze na małym poziomie. Jest wiele podmiotów na rynku polskim, które walczą o swoją przyszłość, które mogą szukać wsparcia w większych sieciach. A sieci handlowe mogą im zaoferować dostęp do technologii – mówił Marc Dherment, dyrektor generalny Grupa Muszkieterów.

Tłumaczył że nowoczesne technologie są bardzo drogie i dostęp do nich mają tylko najwięksi gracze rynkowi. - Nasza Grupa Muszkieterów ma dwie nogi. Jedna to sklepy spożywcze, które nie są podatne na bardzo duże wahania. Druga to placówki Bricomarché – tutaj będziemy musieli bardzo mocno walczyć o klientów.

Grupa Muszkieterów stawia na wieloformatowość

Marc Dherment podkreślił, że Grupa Muszkieterów obecnie stawia na wieloformatowość i wielokanałowość oraz rozwija koncept sklepów Intermarché.

- Nasze sklepy nie są dostępne w całej Polsce. Nie ma nas na przykład w jej części wschodniej. Dlatego mamy spore perspektywy rozwoju. Inwestujemy olbrzymie środki finansowe w technologie informatyczne.

Dyrektor Grupy Muszkieterów wspomniał, że grupa rozpoczęła prace nad formatem proximity, dzięki któremu jeszcze bardziej będzie mogła odpowiadać na obecne potrzeby konsumenckie.

Jak tłumaczy Grupa Muszkieterów, proximity to format sklepu miejskiego i podmiejskiego skierowany do miast satelickich wokół aglomeracji oraz mniejszych ośrodków, w których ograniczony został potencjał dla dużych konceptów handlowych.