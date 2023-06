Grupa Muszkieterów rodziela logistykę dla Intermarche i Bricomarche

Zmiana ta wpisuje się w długoterminową strategię Power, której głównym założeniem jest orientacja na klienta, a co za tym idzie konieczność dostosowania łańcucha dostaw do specyfiki każdego z szyldów.

Dzięki nowej strategii Intermarché i Bricomarché zyskają bezpośredni wpływ na kształtowanie usług logistycznych. W obu przypadkach będą one lepiej dostosowane do zmieniających się potrzeb każdego z brandów, rytmu dostaw, różnic w asortymencie oraz aspektów związanych z sezonowością. Transformacja logistyki zagwarantuje obu sieciom decyzyjność w podejmowanych działaniach, a co się z tym wiąże, odpowiedzialność za swoje wyniki operacyjne.

Obecny zespół odpowiadający za usługi logistyczne dla sieci Intermarché i Bricomarché będzie kontynuował pracę na rzecz szyldów Grupy Muszkieterów i nadal będzie mógł się rozwijać w jego strukturach. Część pracowników skupi się na rozwijaniu swoich kompetencji w ramach Intermarché, część będzie odpowiadać za analogiczny obszar w Bricomarché.

Jesteśmy przekonani, że nasza wewnętrzna transformacja w obszarze logistyki przyniesie wiele korzyści. Oba szyldy Grupy Muszkieterów zyskują większą niż kiedykolwiek kontrolę nad procesami logistycznymi, dzięki czemu mogą dynamiczniej odpowiadać na aktualne potrzeby swoich klientów – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów. Do obecnych zmian przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy. W tym celu powołaliśmy interdyscyplinarną grupę projektową, dzięki której przekazanie odpowiedzialności za logistykę strukturom w ramach szyldów Intermarché i Bricomarché odbywa się bardzo płynnie.

Grupa Muszkieterów planuje rozwój sieci magazynów

Elementem nowej strategii logistycznej będzie także określenie docelowej lokalizacji magazynów Grupy. W pierwszym etapie opracowany zostanie schemat działania głównego centrum logistycznego Muszkieterów, pełniącego funkcję bazy magazynowo-dystrybucyjnej zarówno dla sieci Bricomarché, jak i Intermarché, zlokalizowanego obecnie w Swadzimiu pod Poznaniem. Wkrótce rozpoczną się negocjacje w tym zakresie.

Podjęte działania mają na celu zwiększenie konkurencyjności obydwu sieci na swoich rynkach i osiąganie coraz wyższego poziomu skuteczności operacyjnej.