Grupa Otmuchów z dofinansowaniem od NCBiR

Rok 2020 to dla Grupy Otmuchów rok sporych zmian. W tym roku naszym priorytetem jest przede wszystkim koncentracja na współpracy z istniejącymi klientami oraz poprawa efektywności funkcjonowania - mówią przedstawiciele firmy.

- Sprzedaż Grupy Otmuchów w Q1 2020 wyniosła 54,6 mln zł, a EBITDA na poziomie 3,1 mln zł, tym samym poprawiła marżę EBITDA z 3,8% w Q4 na 5,8% w Q1. A to dopiero początek, bo w kolejnych okresach dalej pracować będziemy nad poprawą naszych wyników. Ten rok to dla nas również intensywny czas, w którym przygotowujemy rozległy program inwestycyjny na rok 2021 związany z rozwojem istniejących technologii oraz pozyskaniem nowych. Część naszych innowacyjnych pomysłów znalazła już uznanie u ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jeden z naszych projektów dotyczący rozwoju linii wyrobów czekoladowych został pozytywnie oceniony i podpisaliśmy umowę z NCBiR na jego wsparcie finansowe. Projekt Grupy Otmuchów uzyskał oceny bardzo dobre lub wybitne w poszczególnych kryteriach oceny.

Chcemy się cały czas rozwijać i podążać za trendami, tymi które są i tymi które przed nami. Cały czas pracujemy nad tym, aby nasi klienci otrzymali najwyższy standard obsługi, a konsumenci bardzo dobry produkt - czytamy w komunikacie firmy.

- Początek roku 2020 zaskoczył nas pandemią COVID-19. W I kwartale pandemia miała umiarkowany wpływ na wyniki działalności naszej firmy. Pierwsze negatywne skutki pojawiły się w drugiej połowie marca co było spowodowane istotnym ograniczeniem działalności punktów handlowych, w których sprzedawane są nasze produkty. Uwolnienie handlu oznacza dla nas systematyczny powrót sprzedaży do okresu sprzed pandemii.

Okres pandemii traktujemy z jednej strony jako poważne utrudnienie, z drugiej zaś jako wyzwanie, bo dzięki świetnemu zespołowi i jego zaangażowaniu, wciąż produkujemy i z sukcesem sprzedajemy nasze produkty. Wpieramy również szpitale przekazując nasze batony FreeYu.

Rok 2020 jest dla nas rokiem intensywnej pracy, nie tylko nad optymalizacją działalności, ale także nad budowaniem solidnej bazy pod czekające nas znaczące inwestycje w rozwój Grupy Otmuchów. Inwestując będziemy mogli dostarczać konsumentom bardzo dobre i innowacyjne produkty. Tylko w ten sposób będziemy w stanie wzmacniać pozycję naszej firmy na rynku - informuje Marek Piątkowski, prezes Grupy Otmuchów.