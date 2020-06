Grupa PGE organizuje akcję promującą kupowanie rodzimych produktów

fot. za polskiekupujeto.pl

PGE chce promować polską gospodarkę. Grupa postanowiła wesprzeć akcję POLSKIE – KUPUJĘ TO! i nadać jej ogólnopolski wymiar. Celem kampanii jest zachęcanie Polaków do kupowania rodzimych produktów i usług. Patronat honorowy nad inicjatywą firmy objęło Ministerstwo Aktywów Państwowych.

- W ramach akcji POLSKIE – KUPUJĘ TO! zachęcamy nie tylko do wybierania w sklepie polskich jabłek, lecz także do tego, by napić się kawy w małej kafejce tuż za rogiem, pójść na koncert do filharmonii, gdy otworzą się jej drzwi, czy zorganizować rodzinny wypad poza miasto i na miejsce noclegu wybrać przytulny pensjonat - przekonuje spółka.

- Grupa Kapitałowa PGE to blisko 42 tys. pracowników, którzy w czasie pandemii koronawirusa cały czas wykazywali się odpowiedzialnością, solidarnością i obywatelską postawą, nie tylko niezmiennie profesjonalnie wykonując swoje służbowe obowiązki w zakładach pracy o strategicznym znaczeniu dla kraju, ale też angażując się w akcje wolontariackie i pomagając osobom najbardziej potrzebującym w swoim otoczeniu, oddając krew oraz wspierając Infolinię NFZ. Polskiemu społeczeństwu wspólnymi siłami udało się zwalczyć najtrudniejszy czas pandemii. Teraz, stosując się do wytycznych administracji państwowej i służb sanitarnych, nasz kraj powraca do normalności – na nowych zasadach i w sytuacji, gdy wiele rodzimych firm i przedsiębiorstw mocno odczuło skutki koniecznej, społecznej izolacji. Dostrzegli to Pracownicy Grupy Kapitałowej PGE, którzy teraz chcą pomagać także polskiej gospodarce, promując i polecając krajowe towary i usługi. Z tego narodziła się akcja POLSKIE – KUPUJĘ TO! - czytamy na dedykowanej stronie PGE.

PGE przypomina analizę przeprowadzone przez Grant Thornton, z której wynika, że gdyby polscy konsumenci wydawali o 1 proc. więcej na polskie produkty, to w polskiej gospodarce zostawałoby rocznie dodatkowo 6,6 mld zł.