Grupa Żabka nawiązała współpracę z Fundacją Avalon

Poprzez uczestnictwo w akcji „Szanuję. Nie dyskryminuję!” Fundacji Avalon, firma chce sprawić, by sklepy Żabka stały się bardziej przyjazne osobom z niepełnosprawnościami – zarówno klientom sieci, jak i pracownikom.

– Żabka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci handlowych w kraju. Rozpoznawalność i sympatia, jakimi darzą nas klienci, nie oznaczają jednak taryfy ulgowej. Wręcz przeciwnie – nasi klienci i franczyzobiorcy oczekują od nas więcej. Coraz większe wymagania stawiamy przed sobą także my sami, również w kwestiach równościowych. Z uwagi na skalę naszej działalności, czyli ponad 9600 sklepów, jesteśmy świadomi wpływu, jaki możemy mieć na przykład na przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Spoty w polskim języku migowym czy edukacja naszych franczyzobiorców – to pierwsze z działań, które podjęliśmy, by nasze sklepy stały się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Katarzyna Zabratańska, menedżerka ds. równości i włączającej kultury organizacji, Żabka Polska.

Od 5 do 7 mln osób z niepełnosprawnościami

Jak podaje Fundacja Avalon, w Polsce żyje od 5 do 7 mln osób z różnymi niepełnosprawnościami. Znaczna część z nich doświadcza dyskryminacji w bardzo wielu obszarach życia.

– Niepełnosprawność nie czyni ludzi mniej wartościowymi, mniej istotnymi czy gorszymi. Każdy człowiek jest przede wszystkim człowiekiem, a niepełnosprawność jest jedną z wielu cech składających się na pełnię osobowości – mówi Krzysztof Dobies, dyrektor generalny Fundacji Avalon. – Każdy człowiek powinien być równo traktowany w każdej sferze życia, w szczególności w życiu społecznym, gospodarczym czy politycznym oraz być w sposób adekwatny reprezentowany w przekazie medialnym i rozrywkowym – telewizji, radiu, filmie, sztuce czy reklamie – dodaje.

Miesiąc walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami

By zwrócić uwagę na problemy osób z niepełnosprawnościami, Fundacja Avalon zainicjowała akcję „Szanuję. Nie dyskryminuję!”, w ramach której m.in. ogłosiła maj Miesiącem Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Grupa Żabka została partnerem strategicznym akcji. W ramach współpracy zrealizowała szereg działań edukacyjnych, mających na celu lepsze rozpoznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Migane reklamy w maju i czerwcu

Emitowane od 17 maja spoty telewizyjne Żabki, zostały przetłumaczone na polski język migowy. Autorem tłumaczenia i jednocześnie osobą, która w spotach wystąpiła jest Jakub Stanisławczyk – osoba głucha od urodzenia, pochodząca z wielopokoleniowej rodziny Głuchych. Jakub Stanisławczyk jest także mocno zaangażowany w działania mające na celu przełamywanie barier między osobami słyszącymi i niesłyszącymi. Przetłumaczenie reklam Żabki na polski język migowy miało na celu zwrócenie uwagi na niedostępność przekazu telewizyjnego dla osób głuchych i niedosłyszących. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że słownictwo i składnia języka migowego są zupełnie inne niż zasady, jakie rządzą językiem polskim. Wiele komunikatów, w tym również spoty reklamowe są dla nich niezrozumiałe.

Artykuły i webinar nt. inkluzywności miejsca pracy

Żabka zorganizowała również szereg działań edukacyjnych skierowanych do franczyzobiorców, przez cztery tygodnie wspierała także komunikacyjnie działania Fundacji Avalon, publikując artykuły dedykowane akcji oraz przeprowadzając webinar, w którym wziął udział prezes Fundacji Avalon, Sebastian Luty. O swoich doświadczeniach opowiadał również franczyzobiorca Paweł Błachowicz, poruszający się na wózku, który od prawie sześciu lat prowadzi 2 sklepy Żabka. Ważny głos w rozmowie na temat inkluzywności miejsca pracy zabrała Katarzyna Zabratańska, menadżerka ds. równości i włączającej kultury organizacyjnej w Grupie Żabka. Webinar został poprowadzony przez menedżera ds. komunikacji wewnętrznej Wojciecha Mrugalskiego.

Współpraca z przyszłością

Zaangażowanie w akcję „Szanuję. Nie dyskryminuję!” to początek współpracy Grupy Żabka i Fundacji Avalon, która w kolejnych miesiącach prowadzić będzie do systemowego zwiększenia otwartości Żabki na klientów, ale także pracowników z niepełnosprawnościami.

– Współpraca z Żabką to naprawdę bezpieczny i wygodny biznes także dla osób z niepełnosprawnościami. Firma dostosowała placówkę do moich potrzeb – podjazd, toaleta, możliwość zdalnego zarządzania sklepem i wiele innych. Ta mała ewolucja była możliwa tylko dlatego, że Żabka to niezwykle nowoczesna sieć, która nieustannie się rozwija. Zmiana podejścia wynikała także z tego, że Żabka to firma, dla której ważni są ludzie i jej otoczenie biznesowe, a nie tylko na sam biznes – mówi Paweł Błachowicz, franczyzobiorca sieci z Bystrzycy Kłodzkiej, który mimo niepełnosprawności realizuje marzenia o swoich sklepach. – Poza tym trzeba pamiętać, że 90 proc. niepowodzeń we własnej działalności gospodarczej wynika moim zdaniem z braku zaangażowania i dopilnowania podstawowych kwestii, a nie ze stopnia sprawności fizycznej. W moich Żabkach pojawiam się codziennie, czasem nawet po kilka razy i nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. Dodatkowo, firma bardzo wspiera prowadzenie sklepu. Aplikacja Cyberstore to jak dla mnie mistrzostwo świata. Połączenie wszystkich funkcji związanych z zamówieniami, sprzedażą czy logistyką w jednym miejscu pozwala mi w dużym stopniu na zdalne zarządzanie sklepami przy pomocy telefonu. Towar mogę zamówić na odległość, otrzymuję go bezpośrednio do sklepu, nigdzie nie muszę jeździć. Dodatkowo, jeśli coś się zepsuje, zgłaszam to i przyjeżdża serwis z Żabki – zaznacza pan Paweł.

Bieg ze skrzydłami

Grupa Żabka nie ogranicza swoich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami jedynie do współpracy z Fundacją Avalon. Chętnie angażuje się w inne akcje charytatywne na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. W maju prawie 130 pracowników i franczyzobiorców razem z rodzinami wzięło udział w międzynarodowym biegu Wings for Life. Drużyna Żabki pokonała prawie 1200 km, zajmując wysokie, 68. miejsce w światowej rywalizacji drużyn (łącznie zgłoszonych było blisko 1500 zespołów).

Indywidualnie najlepsi byli: Paweł Paziewski, który przebiegł dystans 40,09 km. Wśród kobiet najlepsza okazała się Anna Kokocińska, która uciekała przed autem przez 20,21 km. Dochód z biegu Wings for Life przeznaczony jest na badania nad urazami rdzenia kręgowego.