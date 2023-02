Grupa Żabka wyłoniła zwycięzców programu akceleracyjnego Foodtech Lab

W gronie laureatów 1. edycji programu znaleźli się: SERio Roślinny ser – wegańskie sery z łubinu, BIO COOLS – kriogeniczne, wegańskie lody, NewGranny – funkcjonalne napoje kawowe z wysoką zwartością białka, Small Giants – proteinowe, zdrowe przekąski z insektów oraz Fermentful – roślinny kefir dbający o odpowiednią florę jelitową.

W trakcie finału Foodtech Lab zaprezentowało się 11 startupów. Innowatorzy z całej Europy spotkali się w Poznaniu, by zaprezentować swoje produkty i rozwiązania. W skład komisji oceniającej projekty weszli członkowie zarządu Grupy Żabka – Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich, Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Future i Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Polska oraz przedstawiciele działów firmy kluczowych dla obszaru Foodtech. Oprócz prezentacji i krótkiej sesji Q&A finał był też okazją do przetestowania ocenianych produktów.

– Laureaci programu akceleracyjnego Foodtech Lab to twórcy innowacyjnych produktów spożywczych, które mogą ułatwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów w zakresie dobrego odżywiania i zrównoważonego stylu życia. Cieszymy się, że zwycięskie startupy mają szansę rozwijać swoje unikalne produkty w ramach ekosystemu convenience Grupy Żabka. Budowanie partnerstw na rzecz pozytywnej zmiany wpisuje się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju. To m.in. dzięki nim możemy umożliwić klientom zmianę codziennych nawyków na lepsze zarówno dla nich samych, jak i dla środowiska naturalnego – mówi Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka.

Dalszy rozwój zwycięskich projektów

– W ramach Venture Studio współpracujemy ze startupami, które tworzą innowacyjne, nieszablonowe rozwiązania dla handlu detalicznego. Zwracamy uwagę na ich dopasowanie do naszej strategii oraz perspektywy rozwoju z punktu widzenia trendów rynkowych. Chętnie dzielimy się naszymi zasobami, doświadczeniem i relacjami, dzięki którym młode organizacje mogą osiągnąć świetne efekty w krótszym czasie, zmniejszyć ryzyko niepowodzenia oraz uzyskać wsparcie w zakresie mentoringu i szkoleń. Zapewniamy startupom pomoc ekspertów w weryfikacji pomysłów, rozwoju produktu i wprowadzeniu go na rynek – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio, Grupa Żabka.

Każdy startup ma inne potrzeby, dlatego Venture Studio działające w ramach Grupy Żabka, przygotuje dla laureatów programu Foodtech Lab szytą na miarę ścieżkę współpracy. W trakcie najbliższych miesięcy zwycięskie startupy czeka dalsza praca nad doskonaleniem zgłoszonych projektów. Grupa Żabka wesprze młode przedsiębiorstwa w rozwoju produktów, oferując m.in. współpracę ze swoimi dostawcami i ekspertami, realizując testowe wdrożenie w wybranych obszarach. Jeśli testy oraz pilotaż zostaną zrealizowane z sukcesem, startupy mogą liczyć na długoterminową, komercyjną współpracę z Grupą Żabka, a nawet możliwość inwestycji przez Grupę, zaprzyjaźnionych odbiorców technologii lub z funduszy publicznych.