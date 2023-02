Grupa Żywiec będzie musiała zapłacić ponad 5 mln zł kary?

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 179 mln (2021: 439 mln). Spółka osiągnęła 110,7 mln zł zysku netto. (2021: 402 mln zł- kwota ta obejmuje 237,7 mln jednorazowej akcyzy z tytułu zwrotu piwa smakowego w 2021 roku.).









Koniec browaru Leżajsk. Grupa Żywiec podjęła ostateczną decyzję

- Po 2 latach pandemii, ubiegły rok przyniósł nowe wyzwania w otoczeniu biznesowym, przede wszystkim związanych z wojną na Ukrainie. Ponownie musieliśmy zmierzyć się z przerwanymi łańcuchami dostaw oraz bezprecedensowym wzrostem cen energii i surowców. (...) Mimo tych wyzwań w 2022 roku utrzymaliśmy wolumen sprzedaży na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego dzięki dobrym wynikom marek Żywiec i Heineken oraz naszym innowacjom, w szczególności Heineken Silver. Podwyżki cen pozwoliły nam osiągnąć dwucyfrowy wzrost przychodów. Jednak pomimo tych podwyżek i wdrożenia ogólnofirmowych programów oszczędnościowych nie byliśmy w stanie w pełni skompensować dużych wzrostów kosztów związanych z energią, podatkiem akcyzowym i wyższymi kosztami finansowania. W dniu 7 lutego 2023 roku ogłosiliśmy zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk w czerwcu 2023 roku i koncentracji produkcji w naszych pozostałych czterech browarach. Decyzja ta została podjęta po głębokiej analizie i jest niezbędna do stworzenia bardziej wydajnej, konkurencyjnej i odpornej na przyszłe zmiany firmy w Polsce. Obecnie koncentrujemy się na zapewnieniu jak najlepszego wsparcia pracownikom, których to dotyczy - mówi Simon Amor, Prezes Zarządu.

Ogłoszony zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk został odzwierciedlony w dodatkowym jednorazowym spadku zysku operacyjnego o 30,0 mln zł oraz spadku zysku netto o 24,3 mln zł w stosunku do 2021 roku.

Grupa Żywiec czeka na decyzję UOKiK. Będzie ponad 5 mln zł kary?

29 października 2020 roku Grupa Żywiec S.A. otrzymała zawiadomienie o wszczęciu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z urzędu postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych za okres czerwiec -sierpień 2020 roku. Spółka szacuje, że wysokość potencjalnej kary za opóźnienia w badanym okresie może wynieść około 5,2 mln złotych. Spółka w dniu 2 grudnia 2020 roku przesłała do UOKiK pismo wskazujące argumenty za odstąpieniem od wymierzenia kary. W toku postępowania spółka została kilkukrotnie wezwana przez Urząd do przedłożenia dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień, co uczyniła w wyznaczonych terminach. Na dzień publikacji jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok firma nie otrzymała decyzji Urzędu. Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd decyzja ma zostać wydana do dnia 22 kwietnia 2023 roku.

Grupa warzy piwo w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Namysłowie, Elblągu, Leżajsku i Warce. Grupa Żywiec jest jedyną spółką spośród producentów piwa w Polsce, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie zadebiutowała 24.09.1991 r.